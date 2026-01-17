Hà Nội

Cộng đồng trẻ

VFF thưởng 'nóng' U23 Việt Nam sau khi giành vé vào bán kết U23 châu Á

Sau chiến tích quật ngã U23 UAE để ghi tên mình vào vòng bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã nhận được phần thưởng lớn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Thiên Anh

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE ở vòng tứ kết đã đưa U23 Việt Nam góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất VCK U23 châu Á 2026. Đây được xem là kết quả vượt ngoài kỳ vọng trong bối cảnh đội hình U23 Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa, nhiều cầu thủ lần đầu chinh chiến ở một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Ngay sau khi thầy trò HLV trưởng hoàn thành mục tiêu vào bán kết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh của toàn đội. Thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam, đồng thời công bố mức thưởng động viên lên tới 1,2 tỷ đồng cho thành tích lọt vào bán kết.

untitled-7582.png
Ảnh: AFC

Theo lãnh đạo VFF, khoản thưởng này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của bóng đá Việt Nam vào thế hệ cầu thủ trẻ. Trong suốt trận đấu với U23 UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu kiên cường và sự gắn kết tập thể – những yếu tố then chốt giúp đội vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực.

Trước đó, ngay từ vòng bảng, U23 Việt Nam cũng đã nhận được sự ghi nhận xứng đáng. Với ba trận đấu đầy nỗ lực, đội đã được VFF thưởng tổng cộng 1,9 tỷ đồng, tương ứng với thành tích và tinh thần thi đấu tích cực xuyên suốt vòng đấu đầu tiên. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng mà U23 Việt Nam nhận được tại giải đã lên tới 3,1 tỷ đồng.

Khoản động viên kịp thời từ VFF được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sự tự tin và hưng phấn cho các cầu thủ trẻ trước trận bán kết sắp tới, nơi U23 Việt Nam sẽ đối đầu với một thử thách lớn hơn. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đang lên cao cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người hâm mộ, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về một kỳ tích mới tại đấu trường châu Á.

