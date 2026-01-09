Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hạ U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam vào vòng knock-out sớm

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam sớm giành vé vào vòng knock-out tại VCK U23 châu Á.

Thiên Anh

Bước vào trận đấu, U23 Kyrgyzstan cho thấy sự tự tin đáng kể. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, đại diện Trung Á chơi chủ động, sẵn sàng tranh chấp và tổ chức tấn công nhanh. Họ tạo ra hai tình huống dứt điểm từ xa nhưng đều không đi trúng khung thành thủ môn Trần Trung Kiên. U23 Việt Nam nhập cuộc có phần chậm rãi, ưu tiên kiểm soát bóng và giữ cự ly đội hình.

u23-viet-nam-kyrgyzstan-18-2506.jpg
U23 Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước U23 Kyrgyzstan. Ảnh: AFC

Sự khác biệt đến ở phút 14, khi U23 Việt Nam bất ngờ tăng tốc. Trong một pha xâm nhập vòng cấm, Lê Phát bị cầu thủ số 16 bên phía Kyrgyzstan sút bóng trúng người. Trọng tài chính không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Khuất Văn Khang dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, đánh lừa hoàn toàn thủ môn Nurlanbekov, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam thi đấu hưng phấn. Văn Khang tiếp tục có cơ hội với cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn đối phương đã chọn sẵn. Phút 36, Xuân Bắc tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16,5 m sau một pha phối hợp trung lộ mạch lạc, song bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Khi thế trận đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, U23 Việt Nam bất ngờ phải trả giá vì một khoảnh khắc thiếu tập trung. Phút 44, Hiểu Minh chuyền hỏng ở phần sân nhà, tạo điều kiện để Marlen Murzakhmatov thoải mái xử lý. Tiền đạo số 20 của Kyrgyzstan tung cú “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Trung Kiên không có cơ hội cản phá. Các hậu vệ áo đỏ đã không kịp áp sát trong tình huống này. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1 cùng sự tiếc nuối dành cho U23 Việt Nam.

u23-viet-nam-kyrgyzstan-8-2422.jpg
Dù bị gơc hòa cuối hiệp 1 nhưng Văn Thuận đã ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam phút 87. Ảnh: Ted Trần

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik chỉ đạo học trò đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Ngay những phút đầu, U23 Việt Nam liên tiếp tạo ra cơ hội. Lê Phát xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm lại chưa đủ hiểm. Ít phút sau, chính Lê Phát làm tường cho Thái Sơn băng lên dứt điểm từ tuyến hai. Thủ môn Kyrgyzstan đã bó tay, song bóng lại đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện.

Phút 63, U23 Việt Nam thực hiện liền ba sự thay đổi khi Đình Bắc, Quốc Cường và Văn Thuận được tung vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Những điều chỉnh này giúp lối chơi của đội bóng áo đỏ trở nên tốc độ và giàu đột biến hơn.

Phút 78, Văn Thuận có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm nhưng bị trung vệ đội trưởng Datsiev đẩy ngã khi chuẩn bị dứt điểm. VAR được sử dụng để xem xét tình huống và xác định hậu vệ số 4 bên phía Kyrgyzstan đã có tác động hợp lệ. Tuy nhiên, Văn Thuận không phải chờ đợi lâu để ghi dấu ấn.

Phút 87, từ một tình huống phạt góc, Văn Thuận bật cao đánh đầu cận thành. Bóng chạm chân Brauzman đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Kyrgyzstan hoàn toàn bất lực. Một lần nữa, các pha bóng cố định trở thành vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ U23 Việt Nam, trái ngược với những giọt nước mắt bên phía Kyrgyzstan. Chiến thắng 2-1 không chỉ giúp U23 Việt Nam sớm giành vé vào vòng tiếp theo tại VCK U23 châu Á 2026 mà còn khẳng định sự trưởng thành về bản lĩnh và lối chơi. Trong khi đó, Kyrgyzstan trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay giải đấu đang diễn ra tại Saudi Arabia.

#Vòng knock-out U23 Việt Nam #Chiến thắng nghẹt thở #Bàn thắng từ penalty #Phản ứng chiến thuật của HLV Kim Sang-sik #Vai trò của các tình huống cố định #Sự trưởng thành của đội bóng trẻ

