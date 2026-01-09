Hà Nội

Thể thao

Bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải VĐ U19 QG 2025/26

Sáng 9/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải VĐ U19 QG – Cúp Modern 2025/26.

Thiên Anh

Sáng nay, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết (VCK) giải U19 Quốc gia mùa giải 2025/26. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao của VFF, thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho một trong những giải đấu quan trọng nhất của hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam.

img-2283.jpg
ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF phát biểu tại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết (VCK) giải U19 Quốc gia mùa giải 2025/26.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Văn Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành VFF, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF và bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký VFF, cùng đại diện Ban tổ chức giải, các đội bóng tham dự và nhà tài trợ đồng hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành bền bỉ của nhà tài trợ đối với bóng đá Việt Nam nói chung và giải U19 Quốc gia nói riêng. Theo ông Phú, trong bối cảnh bóng đá trẻ ngày càng đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn, sự chung tay của các doanh nghiệp, nhãn hàng là yếu tố không thể thiếu.

img-2427.jpg
Đại diện LĐBĐVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã ký kết và trao chứng thư tại buổi lễ

“Sự đồng hành của nhà tài trợ và nhãn hàng không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài trợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình khẳng định bản thân và theo đuổi khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà. Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa đôi bên, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Theo kế hoạch được công bố, VCK U19 Quốc gia 2025/26 sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến 27/1/2026 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc, đại diện cho nhiều trung tâm đào tạo và địa phương có truyền thống bóng đá trẻ trên cả nước.

Danh sách các đội tham dự gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF-CAND (chủ nhà), Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, TPHCM, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Công an TPHCM và Đồng Tháp.

img-2542.jpg

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng. Theo đó, 12 đội được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Thể thức này được đánh giá giúp các đội có cơ hội cọ xát tối đa, đồng thời phản ánh chính xác năng lực và sự ổn định của từng đội bóng.

Cụ thể, 3 đội đứng đầu mỗi bảng, 3 đội xếp nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh gay cấn ngay từ vòng bảng.

Kết quả bốc thăm chia bảng như sau:

Bảng A: PVF-CAND, Thể Công Viettel I, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đắk Lắk.

Bảng B: Công an TPHCM, TPHCM, PVF, Hà Nội.

Bảng C: Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hoàng Anh Gia Lai.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng giàu truyền thống đào tạo trẻ, VCK U19 Quốc gia 2025/26 được kỳ vọng sẽ là sân chơi chất lượng, nơi các tài năng trẻ thể hiện bản lĩnh, chuyên môn và khát vọng vươn lên. Không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, giải đấu còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, tuyển chọn nhân tố cho các đội tuyển trẻ quốc gia, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

#Bốc thăm xếp lịch thi đấu #VCK giải VĐ U19 Quốc gia 2025/26 #Lễ bốc thăm bóng đá trẻ #Giải VĐ U19 Cúp Modern 2025/26 #Liên đoàn bóng đá Việt Nam #VCK U19

