Quang Dương đánh dấu cột mốc tuổi 20 bằng sản phẩm vợt pickleball

Sáng ngày 02/02/2026, tại Hà Nội, tay vợt Quang Dương chính thức trình làng bộ sưu tập QD Collection "First Flame". Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của thần đồng Pickleball thế giới ở tuổi 20. Đây là sản phẩm được kết hợp giữa tay vợt nổi tiếng và thương hiệu thể thao Wika.

Quang Dương ra mắt sản phẩm vợt mang tên mình

Quang Dương chia sẻ về bước ngoặt của mình: “Tôi bắt đầu sự nghiệp từ tennis, nơi tôi học được kỷ luật, bản lĩnh và khát khao chiến thắng. Chấn thương từng buộc tôi phải dừng lại và đặt ra câu hỏi lớn nhất với một vận động viên: liệu mình còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao hay không? Pickleball đến như một cơ hội đúng lúc – không chỉ giúp tôi trở lại sân đấu, mà còn mở ra một con đường mới để tôi phát triển, cống hiến và khẳng định bản thân.

Thành công ở những giải đấu quốc tế đầu tiên cho tôi niềm tin rằng pickleball không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là một môn thể thao đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới, với tinh thần mở, hiện đại và kết nối cộng đồng rất rõ rệt.

Ở Việt Nam, pickleball cũng đang phát triển rất mạnh. Tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn: từ phong trào quần chúng cho tới thi đấu chuyên nghiệp, từ thế hệ trẻ cho tới những người yêu thể thao ở mọi độ tuổi. Tôi muốn góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn với thế giới, truyền cảm hứng cho nhiều người dám bước ra khỏi giới hạn của mình và tìm thấy sân khấu phù hợp nhất".

Quang Dương (phải) cùng Bảo Dương góp mặt tại sự kiện ở Hà Nội sáng 2.2

Trong khuôn khổ chương trình, ông Dương Duy Đức cùng hai con trai Quang Dương : "Phong trào pickleball tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung mới phát triển được 5%. Còn rất nhiều tiềm năng chờ đón phía trước. Các tay vợt Việt Nam đều đang tiến bộ. Họ chơi rất hay".

Bên cạnh đó, theo tiết lộ của ông Dương Duy Đức, ông có thể nối lại đàm phán với PPA Tour để con trai quay lại Mỹ thi đấu một số giải. Ông khẳng định Quang Dương chỉ cần tập trung 100% trên sân đấu, còn "việc lập kế hoạch, đàm phán... hậu trường đã có bố lo cho Quang Dương".

"Nhiều người từng hỏi, liệu Quang Dương có bị tụt trình độ khi không thi đấu ở các giải đỉnh cao? Tôi trả lời rằng pickleball đơn giản hơn tennis, bóng bàn và cầu lông. Chỉ cần đáp ứng những bài tập tôi đưa ra, Quang Dương vẫn sẽ phát triển đúng hướng.

Gia đình là điểm tựa thành công cho Quang Dương

Trên thế giới, ngay cả những tay vợt như Ben Johns cũng hiếm khi tập với người ngoài, mà đã ra sân là đánh luôn. Trong pickleball, chỉ cần xem video thi đấu là có thể đọc được chiến thuật, bài vở, lối chơi của nhau", ông Dương Duy Đức khẳng định.