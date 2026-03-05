Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Những màn 'so sừng' kịch tính tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu ở Phú Thọ

Trong hai ngày 4-5/3, Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động. 

Theo Hà Hằng/Tiền phong

Trong hai ngày 4-5/3 (tức 16–17 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi những màn so tài kịch tính của mỗi cặp đấu.

Lễ hội gắn với nghi lễ tế Thành hoàng làng, Thừa tướng Lữ Gia, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau 24 năm được khôi phục, lễ hội không chỉ được gìn giữ những nét truyền thống mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.

Màn múa khai hội.
Màn múa khai hội.
Ngày thi đầu tiên, 20 trâu chọi được tuyển chọn, chăm sóc và huấn luyện kỹ lưỡng tham gia 12 trận đấu. Ngay sau hiệu lệnh khai cuộc, các trâu chọi nhanh chóng lao vào nhau với những thế đánh mạnh mẽ, hiểm hóc. Nhiều cặp đấu vừa nhập cuộc đã tung ra những cú móc sừng từ dưới lên khiến đối phương chao đảo.
Ngày thi đầu tiên, 20 trâu chọi được tuyển chọn, chăm sóc và huấn luyện kỹ lưỡng tham gia 12 trận đấu. Ngay sau hiệu lệnh khai cuộc, các trâu chọi nhanh chóng lao vào nhau với những thế đánh mạnh mẽ, hiểm hóc. Nhiều cặp đấu vừa nhập cuộc đã tung ra những cú móc sừng từ dưới lên khiến đối phương chao đảo.
Ngày thi đấu thứ hai, 8 trâu chọi xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở các trận bán kết. Sau những màn so tài quyết liệt, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 trâu chọi vào chung kết, đó là Trâu số 05 của thôn Trung Kiên (chủ trâu là ông Hà Hữu Đức), trâu số 16 của Công ty Hải Đường Đỏ (chủ trâu là ông Hà Văn Hồng), trâu số 17 của thôn Tân Tiến (chủ trâu là ông Nguyễn Phúc Quyết) và trâu số 18 của thôn Thống Nhất (chủ trâu là ông Hà Văn Hiền).
Ngày thi đấu thứ hai, 8 trâu chọi xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở các trận bán kết. Sau những màn so tài quyết liệt, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 trâu chọi vào chung kết, đó là Trâu số 05 của thôn Trung Kiên (chủ trâu là ông Hà Hữu Đức), trâu số 16 của Công ty Hải Đường Đỏ (chủ trâu là ông Hà Văn Hồng), trâu số 17 của thôn Tân Tiến (chủ trâu là ông Nguyễn Phúc Quyết) và trâu số 18 của thôn Thống Nhất (chủ trâu là ông Hà Văn Hiền).
Trận chung kết diễn ra trong không khí sôi động với sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách. Nhờ những miếng đánh hiểm hóc cùng sức bền vượt trội, trâu số 05 của thôn Trung Kiên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải Nhất, trâu số 18 của thôn Thống Nhất giành giải Nhì, trâu số 16 và 17 đồng giải Ba.
Trận chung kết diễn ra trong không khí sôi động với sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách. Nhờ những miếng đánh hiểm hóc cùng sức bền vượt trội, trâu số 05 của thôn Trung Kiên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải Nhất, trâu số 18 của thôn Thống Nhất giành giải Nhì, trâu số 16 và 17 đồng giải Ba.
Kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức trao giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, giải Nhì 40 triệu đồng và giải Ba 30 triệu đồng cho các chủ trâu đạt thành tích, khép lại mùa lễ hội với nhiều màn so tài mãn nhãn, để lại ấn tượng trong lòng người xem.
Kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức trao giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, giải Nhì 40 triệu đồng và giải Ba 30 triệu đồng cho các chủ trâu đạt thành tích, khép lại mùa lễ hội với nhiều màn so tài mãn nhãn, để lại ấn tượng trong lòng người xem.
tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/nhung-man-so-sung-kich-tinh-tai-le-hoi-choi-trau-hai-luu-o-phu-tho-post1825084.tpo
#Lễ hội chọi trâu Hải Lựu #Trận đấu kịch tính #Nghi lễ truyền thống #Bảo tồn văn hóa dân tộc #Du lịch văn hóa Phú Thọ #Sôi động ngày hội

Bài liên quan

Xã hội

Sôi nổi thi bánh chưng, bánh giầy Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Hội thi bánh chưng, giầy Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 khai mạc sáng 4/3 tại sân đá chùa Côn Sơn, thu hút đông đảo người dân, du khách.

2.jpg
Hội thi Bánh chưng, giầy Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra sáng 4/3 thu hút hơn 150 nghệ nhân của các đội đến từ 16 xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong đó 15 đội dự thi gói bánh chưng và 6 đội tham dự thi giã bánh giầy.
3.jpg
Trong phần thi gói bánh chưng, mỗi đội có 5 nghệ nhân là người địa phương, mặc trang phục lễ hội truyền thống.
Xem chi tiết

Xã hội

Bí thư Hải Phòng dự Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2026

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các lãnh đạo TP Hải Phòng dự Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm sáng 3/3.

Sáng 3/3, Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm kỷ niệm 1088 năm ngày chiến thắng Bạch Đằng và 1082 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền khai mạc tại cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm, phường Đông Hải, Hải Phòng.

1.jpg
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các lãnh đạo thành phố dâng hương tại cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới