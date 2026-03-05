Những màn 'so sừng' kịch tính tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu ở Phú Thọ

Trong hai ngày 4-5/3, Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động.

Trong hai ngày 4-5/3 (tức 16–17 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi những màn so tài kịch tính của mỗi cặp đấu.

Lễ hội gắn với nghi lễ tế Thành hoàng làng, Thừa tướng Lữ Gia, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau 24 năm được khôi phục, lễ hội không chỉ được gìn giữ những nét truyền thống mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.

Màn múa khai hội.

Ngày thi đầu tiên, 20 trâu chọi được tuyển chọn, chăm sóc và huấn luyện kỹ lưỡng tham gia 12 trận đấu. Ngay sau hiệu lệnh khai cuộc, các trâu chọi nhanh chóng lao vào nhau với những thế đánh mạnh mẽ, hiểm hóc. Nhiều cặp đấu vừa nhập cuộc đã tung ra những cú móc sừng từ dưới lên khiến đối phương chao đảo.

Ngày thi đấu thứ hai, 8 trâu chọi xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở các trận bán kết. Sau những màn so tài quyết liệt, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 trâu chọi vào chung kết, đó là Trâu số 05 của thôn Trung Kiên (chủ trâu là ông Hà Hữu Đức), trâu số 16 của Công ty Hải Đường Đỏ (chủ trâu là ông Hà Văn Hồng), trâu số 17 của thôn Tân Tiến (chủ trâu là ông Nguyễn Phúc Quyết) và trâu số 18 của thôn Thống Nhất (chủ trâu là ông Hà Văn Hiền).

Trận chung kết diễn ra trong không khí sôi động với sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách. Nhờ những miếng đánh hiểm hóc cùng sức bền vượt trội, trâu số 05 của thôn Trung Kiên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải Nhất, trâu số 18 của thôn Thống Nhất giành giải Nhì, trâu số 16 và 17 đồng giải Ba.