Những màn 'so sừng' kịch tính tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu ở Phú Thọ
Trong hai ngày 4-5/3, Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động.
Theo Hà Hằng/Tiền phong
Trong hai ngày 4-5/3 (tức 16–17 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi những màn so tài kịch tính của mỗi cặp đấu.
Lễ hội gắn với nghi lễ tế Thành hoàng làng, Thừa tướng Lữ Gia, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau 24 năm được khôi phục, lễ hội không chỉ được gìn giữ những nét truyền thống mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.
