Quảng Ngãi đầu tư 950 tỷ đồng bảo vệ biển Cửa Lở

Để bảo vệ tuyến bờ biển khu vực hai bên cửa biển Cửa Lở, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng tuyến kè cùng nhiều hạng mục khác trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 6/3, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án xây dựng đê chắn cát, giảm sóng kết hợp nạo vét thông luồng, tiêu thoát lũ khu vực Cửa Lở, xã An Phú để đảm bảo trình HĐND tỉnh vào tháng 4 tới.

Sóng biển phá toang tuyến đường bê tông tại xã Long Phụng trong mùa mưa bão năm 2025.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến triển khai dự án tại 2 xã An Phú và Long Phụng với các hạng mục chính như: Xây dựng tuyến đê chắn cát, giảm sóng phía Nam dài khoảng 500m và phía Bắc dài khoảng 800m; xây dựng cụm kè mỏ hàn dài khoảng 300m nối với đê ngầm giảm sóng dài khoảng 200m; xây dựng kè bảo vệ bờ phía bắc dài khoảng 200m; nạo vét khơi thông khu vực cửa sông và các bãi bồi dọc tuyến luồng trên sông Vệ, lắp đặt hệ thống phao báo hiệu...

Dự kiến, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 950 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2 khoảng 450 tỷ đồng, triển khai sau năm 2030.

Hiện nay, khu vực Cửa Lở thường xuyên bị bồi lấp, gây khó khăn và mất an toàn cho tàu cá của ngư dân khi ra vào khai thác thủy sản; nhiều tàu cá mắc cạn, hư hỏng.

Đặc biệt vào mùa mưa lũ, khu vực hạ lưu sông Vệ có lưu lượng và vận tốc dòng chảy lớn, tàu thuyền thiếu nơi neo đậu an toàn, dễ bị đứt dây neo, chìm hoặc trôi ra biển, ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của ngư dân.

UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định dự án khi được đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong việc che chắn, giảm sóng, hạn chế bồi lấp và tăng khả năng tiêu thoát lũ khu vực Cửa Lở; tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của ngư dân ra vào neo đậu, tránh trú bão an toàn; góp phần chống xói lở bờ biển, ổn định dân sinh, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.