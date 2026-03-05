Hà Nội

Xã hội

Người tung tin thất thiệt về lãnh đạo Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng

Cơ quan công an Hà Nội xử phạt 5 triệu đồng một người đăng thông tin sai về lãnh đạo, nhấn mạnh việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Bình Nguyên

Theo SGGP, chiều 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, liên quan tới sự việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội có đơn xin thôi chức vụ, đơn vị đã xác định được chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.M.T. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi. Đ.M.T. đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với Đ.M.T. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử…

Cơ quan công an làm việc với người đàn ông vi phạm (mặc áo ấm đen, quay lưng)/Ảnh SGGP
Cơ quan công an làm việc với người đàn ông vi phạm (mặc áo ấm đen, quay lưng)/Ảnh SGGP

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, nhất là thời điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sắp diễn ra. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nếu có một trong các hành vi sau:

“Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; …

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.”

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì:

Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy, nếu tổ chức có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng, nếu là cá nhân vi phạm sẽ bị phạt từ 5- 10 triệu đồng và bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng.

Nếu thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, như làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, hay gây thiệt hại lớn về kinh tế, hoặc làm tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

>> Mời quý độc giả xem video: Hà Nội xử phạt phòng khám chui có dấu hiệu lừa đảo bệnh nhân. Nguồn: VTV1.
#Thông tin sai sự thật #Công an Hà Nội #Xử phạt #Mạng xã hội #Chính trị

Xã hội

CSGT Phú Thọ xử phạt tài xế bán tải đi sai làn

Lực lượng CSGT Phú Thọ vừa xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình trên tuyến TL316C, xã Minh Đài.

Ngày 4/3, thông tin với PV, đại diện Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa xác minh, ra quyết định xử phạt với một tài xế xe bán tải có hành vi điều khiển phương tiện không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại bằng camera hành trình và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, sự việc xảy ra lúc 13h05 ngày 28/2 tại Km 23+400, tuyến TL316C thuộc xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ. Lái xe bán tải mang biển số 19C-115.XX có hành vi điều khiển phương tiện không đi bên phải theo chiều đi của mình gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông hướng ngược lại.

Xem chi tiết

Xã hội

Tăng cường tuần tra, xử lý nhiều tài xế 'lách rào' đường sắt ở Hà Nội

Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ATGT dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam và xử phạt nghiêm những vi phạm.

Dẫn theo Báo Công an Nhân dân, Đại úy Trần Xuân Lâm, cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết: “Hành vi vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đã bật đỏ, rào chắn đang hạ là vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm ATGT đường sắt. Chỉ cần chậm vài giây hoặc xử lý không kịp thời có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, rào chắn tại đường ngang; không vì vội vàng, chủ quan mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và người khác".

Xem chi tiết

Xã hội

Muôn kiểu vượt gác chắn đường sắt bị CSGT Hà Nội ghi hình xử phạt

Bên cạnh việc xử lý vi phạm trực tiếp, CSGT Hà Nội còn sử dụng máy quay để ghi hình, xử phạt nguội các trường hợp tài xế cố tình vượt gác chắn đường sắt.

2.jpg
20h ngày 3/3, tổ công tác do Đại úy Trần Xuân Lâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn từ Ngọc Hồi đến Văn Điển, Hà Nội).
3.jpg
Cảnh sát nhận định, vào buổi tối, nhiều người có tâm lý chủ quan, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại các điểm đường ngang giao cắt với đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

