Người tung tin thất thiệt về lãnh đạo Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng

Cơ quan công an Hà Nội xử phạt 5 triệu đồng một người đăng thông tin sai về lãnh đạo, nhấn mạnh việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Theo SGGP, chiều 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, liên quan tới sự việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội có đơn xin thôi chức vụ, đơn vị đã xác định được chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.M.T. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi. Đ.M.T. đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với Đ.M.T. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử…

Cơ quan công an làm việc với người đàn ông vi phạm (mặc áo ấm đen, quay lưng)/Ảnh SGGP

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, nhất là thời điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sắp diễn ra. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nếu có một trong các hành vi sau: “Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; … Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.” Đồng thời, theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì: Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Như vậy, nếu tổ chức có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng, nếu là cá nhân vi phạm sẽ bị phạt từ 5- 10 triệu đồng và bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng. Nếu thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, như làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, hay gây thiệt hại lớn về kinh tế, hoặc làm tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.