Sà lan đâm cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Lúc 10h15', ngày 6/3, sà lan tự hành Thành Đạt 86 đã va chạm với nhịp giữa cầu đường sắt Ghềnh. Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi và đến bị tê liệt.

Nhịp giữa Cầu Ghềnh bị tàu hàng đâm va khiến đường ray bị xô lệch; tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh bị tê liệt. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Thời điểm trên, sà lan Thành Đạt 86 đang lưu thông trên sông Đồng Nai hướng từ trung tâm tỉnh Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến luồng thông thuyền gầm cầu thì xảy ra va chạm mạnh.

Thời điểm này nước sông Đồng Nai chảy xiết, cú va chạm mạnh làm mặt cầu rung chuyển, đường ray trên mặt cầu bị cong vênh, xô lệch.

Thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên cầu có một số xe gắn máy đang lưu thông bên phần đường dành cho xe 2 bánh, khiến một người bị thương nhẹ; không có thiệt hại về người.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, sau khi xảy ra sự cố, mực nước sông hạ dần, chiếc sà lan gây ra vụ va chạm đã di chuyển khỏi vị trí cầu Ghềnh. Hiện sà lan gây ra vụ va chạm đang neo đậu đoạn phía Tây cầu Ghềnh để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hai đầu cầu Ghềnh không cho xe 2 bánh lưu thông. Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi và đến ga Sài Gòn tạm thời bị tê liệt.

Ông Lê Đình Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết chiếc sà lan khi lưu thông qua khu vực trên đã va vào nhịp giữa cầu Ghềnh khiến đường sắt bị biến dạng, do đó tàu hỏa không thể lưu thông qua cầu Ghềnh.

Theo ông Hà, do xảy ra va chạm, ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của đường sắt, nên cần phải có đánh giá của đội ngũ tư vấn, do đó vẫn chưa biết thời hạn có thể khắc phục được sự cố.

Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn dừng chạy tàu qua khu vực trên từ 10 giờ 25 cùng ngày, đồng thời tổ chức phương án chuyển tải từ ga Biên Hòa đến ga Sài Gòn và ngược lại bằng xe khách.

Tàu Thành Đạt 86 hiện neo đậu trên sông Đồng Nai phía Tây Cầu Ghềnh để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về vụ va chạm.