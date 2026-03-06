Hà Nội

Xã hội

Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin nghỉ lễ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Bộ Nội vụ khẳng định hiện chưa có đề xuất điều chỉnh lịch nghỉ lễ để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 lên 9 ngày như thông tin lan truyền.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng lịch làm việc sẽ được hoán đổi để người lao động được nghỉ liên tiếp 9 ngày, kết nối kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương với dịp 30/4 – 1/5.

Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên sẽ theo quy định của Bộ luật Lao động và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.

Theo đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.

lich-nghi-le.jpg
Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Ảnh: Facebook

Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Đáng lưu ý, hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày, sau đó được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020 của Chính phủ, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).

Về mức lương làm thêm giờ, theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm dịp lễ, Tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ của dịp lễ, Tết được trả số tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đồng thời, nếu người lao động làm việc ca đêm và làm thêm giờ vào đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Video: Liệu cuối tháng 4 chúng ta có được nghỉ dài 9 ngày? Nguồn: VTV24
