Lan truyền tin “cả nước còn 16 tỉnh”, người phụ nữ ở Phú Thọ bị phạt

Một cô gái ở Phú Thọ bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tin sai sự thật về việc Việt Nam sáp nhập các tỉnh còn 16 đơn vị, gây hoang mang dư luận.

Ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.L (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “L.Đ” do bà L quản trị đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố xuống còn 16 đơn vị hành chính.

Lực lượng chức năng làm việc với bà Đ.T.L.

Bài viết được đăng từ ngày 24/2/2026, nhanh chóng thu hút nhiều lượt quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan Công an, bà Đ.T.L thừa nhận đã đăng tải nội dung trên lên trang Facebook cá nhân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà L nhận thức được hành vi cung cấp thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Người này đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.L số tiền 7.500.000 đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều thông tin lan truyền về việc sáp nhập các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/3/2026, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ hiện không có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới. Thông tin cho rằng Việt Nam sẽ giảm từ 34 tỉnh, thành xuống còn 16 đơn vị là không chính xác.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; cảnh giác với các thông tin sai sự thật, tránh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

