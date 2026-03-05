Hà Nội

Xã hội

Lan truyền tin “cả nước còn 16 tỉnh”, người phụ nữ ở Phú Thọ bị phạt

Một cô gái ở Phú Thọ bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tin sai sự thật về việc Việt Nam sáp nhập các tỉnh còn 16 đơn vị, gây hoang mang dư luận.

Nguyễn Hinh

Ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.L (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “L.Đ” do bà L quản trị đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố xuống còn 16 đơn vị hành chính.

645652722-1246196430974241-2783137647032481562-n.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với bà Đ.T.L.

Bài viết được đăng từ ngày 24/2/2026, nhanh chóng thu hút nhiều lượt quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan Công an, bà Đ.T.L thừa nhận đã đăng tải nội dung trên lên trang Facebook cá nhân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà L nhận thức được hành vi cung cấp thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Người này đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.L số tiền 7.500.000 đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều thông tin lan truyền về việc sáp nhập các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/3/2026, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ hiện không có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới. Thông tin cho rằng Việt Nam sẽ giảm từ 34 tỉnh, thành xuống còn 16 đơn vị là không chính xác.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; cảnh giác với các thông tin sai sự thật, tránh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

>>> Mời quý độc giả xem video: Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố, xã, phường (Nguồn: ANTV)

>> Mời quý độc giả xem video: Hà Nội xử phạt phòng khám chui có dấu hiệu lừa đảo bệnh nhân. Nguồn: VTV24.
#sáp nhập tỉnh #tin giả sáp nhập tỉnh #xử phạt đăng tin sai sự thật #Công an Phú Thọ #sáp nhập còn 16 tỉnh.

Xã hội

Công an Phú Thọ làm rõ nhóm đối tượng chém lìa tay người đi đường

Sau 36h truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập, làm rõ các đối tượng liên quan vụ án gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Vĩnh Yên.

Ngày 3/3, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, làm rõ các đối tượng liên quan vụ án gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Yên.

645878301-1244746501119234-1983439469555057298-n.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp làm việc với các đối tượng để làm rõ một số nội dung thông tin ban đầu. Ảnh: CA
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Phú Thọ thông báo vận hành hệ thống camera xử phạt giao thông

Công an tỉnh Phú Thọ đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm giao thông tại thành phố Việt Trì (cũ) và khu di tích Đền Hùng.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 15/2 thông báo chính thức về việc đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và khu di tích lịch sử Đền Hùng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông trên địa bàn.

615822103-1324870263013331-4465379345947379688-n.jpg
Hệ thống camera hiện đại được lắp đặt tại Phú Thọ từ cuối năm 2025.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng đổ thải trái phép ra môi trường

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạt sau khi phát hiện hành vi thu gom, đổ hàng trăm mét khối chất thải xây dựng trái phép ra môi trường.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1991, trú tại địa phương) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

z7519743976727-b5abe71921bcbdc4e0e7fc165373d4a5.jpg
Khu vực đối tượng đổ chất thải ra môi trường.
Xem chi tiết

