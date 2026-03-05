Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Một chiếc ô tô chở công nhân 40 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 37, đoạn gần cổng 1 Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh). 

Theo Nguyễn Thắng/Tiền phong

Một chiếc ô tô chở công nhân 40 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 37, đoạn gần cổng 1 Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh). Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra xe ô tô chở công nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 14 phút ngày 5/3, chiếc ô tô chở công nhân 40 chỗ giường nằm nhãn hiệu Hyundai, biển kiểm soát 98G-004.06, đang lưu thông trên quốc lộ 37, đoạn qua Tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Nếnh, gần cổng 1 Khu công nghiệp Vân Trung, thì bất ngờ bốc cháy.

Chủ phương tiện được xác định là (SN 1975, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Thời điểm xảy ra vụ việc, xe do Lăng Văn Hà (SN 1991, trú xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu công nghiệp Đình Trám đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa.

Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chữa cháy lập tức tổ chức phun nước khống chế đám cháy, đồng thời đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.

Đến khoảng 14 giờ 35 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại , tuy nhiên chiếc xe bị thiêu rụi nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/xe-cho-cong-nhan-chay-du-doi-khoi-den-boc-cao-hang-chuc-met-post1825113.tpo
#Cháy xe chở công nhân #Vụ cháy xe ô tô Bắc Ninh #Phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp #Nguyên nhân vụ cháy xe #An toàn giao thông công nghiệp #Cứu hộ và chữa cháy

Bài liên quan

Xã hội

Nhà 5 tầng ở Hà Nội cháy dữ dội, lửa đỏ rực

Chiều 4/3, một căn nhà 5 tầng trong ngõ 59 phố Chùa Bộc (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường xử lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 4/3, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 6, ngõ 59 phố Chùa Bộc (phường Kim Liên, Hà Nội).

Nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ ngửi thấy mùi khét, sau đó lửa bùng lên dữ dội từ tầng 3 của ngôi nhà.

Xem chi tiết

Xã hội

Vướng dây điện ở Hà Nội, xe cẩu cháy khiến lái xe tử vong

Sáng 4/3, tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, trong quá trình di chuyển, xe cẩu vướng dây điện khiến lái xe bị điện giật tử vong và gây cháy xe.

Sáng 4/3, tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ cháy do xe tải gắn cẩu vướng dây điện khiến 1 người tử vong. Nhận tin báo, Công an xã Hòa Lạc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương chữa cháy và cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới