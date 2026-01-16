Hà Nội

Xã hội

Liên tiếp phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8 đến 1m, bọc trong lớp vải dù, kèm theo các di vật, như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng, bút máy…

Hạo Nhiên

Ngày 16/01, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 2 đến 15/01, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 04 hài cốt liệt sĩ.

z7433402574553-4971941e32ed3611f440fba01b5162131.jpg
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm tại rừng tràm của ông Hồ Văn Phương thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8 đến 1m; được bọc trong lớp vải dù, kèm theo các di vật như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân…

z7433399705248-dead0b76ccf1c578a526ef3706bf936a1.jpg
Các di vật được lực lượng chức năng tìm thấy.

Đặc biệt, trong 04 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy có 01 hài cốt liệt sĩ có di vật là bút máy có khắc một vài hoạ tiết và tên Vương Chí Cao.

Hiện, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

