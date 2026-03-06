Giáo hội Phật giáo VN xác minh thông tin ông Thích Nhuận Đạt

Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời báo chí cho biết đang yêu cầu các đơn vị địa phương nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan đến người được gọi là Thích Nhuận Đạt, nhân vật đang gây chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô gái Tym.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều livestream, bài đăng và video liên quan đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên Tym.

Các nội dung lan truyền cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và file ghi âm được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện mới xuất phát từ các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và chưa được cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo xác nhận chính thức.

Theo những nội dung đang lan truyền, người mang tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp và sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và từng có liên quan đến các hoạt động của nhóm này. Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các thông tin liên quan hiện vẫn chủ yếu là nội dung do các cá nhân đăng tải và chưa được kiểm chứng độc lập.

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết qua thông tin bước đầu được nắm bắt, người mang tên Thích Nhuận Đạt từng có thời gian đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ vài năm trước.

Trong khi đó, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết phía giáo hội cũng chỉ mới biết vụ việc thông qua các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. “Nghe nói ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ và cũng không rõ ông từng tu ở chùa nào. Giáo hội đang yêu cầu các địa phương xác minh thông tin cụ thể”, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho hay.

Theo đại diện Giáo hội, việc xác minh nhằm làm rõ liệu người được nhắc đến trong các thông tin trên mạng có thuộc hệ thống quản lý của Giáo hội hay không, cũng như xác định tình trạng tu học hiện nay của người này. Phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục nắm tình hình và thông tin chính thức khi có kết quả xác minh từ các địa phương liên quan.

Được biết, chính quyền xã Mỹ Sơn (Khánh Hòa) đã giao lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động tôn giáo tại "nông trại Hồ Vàng" sau thông tin liên quan đến người có pháp danh Thích Nhuận Đạt. Khu vực “nông trại Hồ Vàng”, thuộc thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn không phải là cơ sở sinh hoạt tôn giáo được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.