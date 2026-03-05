Khởi tố hình sự tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long

Công ty HJC đã sử dụng các tài khoản cá nhân để giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế hơn 4,2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long.

Lực lượng chức năng đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, là vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về tội “Trốn thuế” theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là 179,837 triệu đồng.

Tuy nhiên, để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng; yêu cầu nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển tiền về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981).

Toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn Giá trị gia tăng, không kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai, đối tượng chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, che giấu phần doanh thu ngoài sổ sách.

Từ 01/01/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến trên 1.300 tỷ đồng; bước đầu xác định số tiền thuế trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.