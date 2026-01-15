Cảnh báo tình trạng lừa đảo bán pháo hoa trên mạng

Ngày 15/1, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin bán pháo để chiếm đoạt tiền của người mua. Qua xác minh chủ tài khoản là Nguyễn Hùng Mạnh (SN 2002; trú tại: phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng). Tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận bản thân có đam mê về pháo.

Đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Từ năm 2023, Mạnh nhập được các nguyên liệu sản xuất pháo trên mạng xã hội và bắt đầu tập tành chế tạo pháo. Trong quá trình sản xuất pháo, Mạnh có tham gia một số hội nhóm mua bán pháo và cũng đặt mua chơi Tết nhưng bị lừa tiền. Qua tìm hiểu, đối tượng biết hành vi mua bán pháo hoa nổ là vi phạm pháp luật nên mọi người có xu hướng không trình báo.

Mạnh đã nảy sinh ý định lập tài khoản facebook đăng bài bán pháo chơi Tết. Khi nhận được tiền mua pháo thì đối tượng sẽ chặn Facebook, cắt liên lạc với người mua. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được 2.400.000 đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 9 bánh pháo (khối lượng 08 kg), 2 hộp pháo hoa nổ (khối lượng 2,8 kg), 3 lọ thuốc pháo, bột than cùng nhiều đoạn dây cháy chậm để Mạnh sản xuất pháo.

Công an thành phố hà Nội khuyến cáo người dân phải cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo bán pháo hoa trên không gian mạng. Người dân chỉ nên mua, sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng cấp phép sản xuất, kinh doanh, bán tại các đơn vị đủ điều kiện theo quy định. Nghiêm cấm việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo tự chế, pháo không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng mua bán, chế tạo pháp lậu: