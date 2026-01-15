Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh báo tình trạng lừa đảo bán pháo hoa trên mạng

Lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa phục vụ dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, một số đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo.

Gia Đạt

Ngày 15/1, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin bán pháo để chiếm đoạt tiền của người mua. Qua xác minh chủ tài khoản là Nguyễn Hùng Mạnh (SN 2002; trú tại: phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng). Tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận bản thân có đam mê về pháo.

capture-9257.png
Đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Từ năm 2023, Mạnh nhập được các nguyên liệu sản xuất pháo trên mạng xã hội và bắt đầu tập tành chế tạo pháo. Trong quá trình sản xuất pháo, Mạnh có tham gia một số hội nhóm mua bán pháo và cũng đặt mua chơi Tết nhưng bị lừa tiền. Qua tìm hiểu, đối tượng biết hành vi mua bán pháo hoa nổ là vi phạm pháp luật nên mọi người có xu hướng không trình báo.

Mạnh đã nảy sinh ý định lập tài khoản facebook đăng bài bán pháo chơi Tết. Khi nhận được tiền mua pháo thì đối tượng sẽ chặn Facebook, cắt liên lạc với người mua. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được 2.400.000 đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 9 bánh pháo (khối lượng 08 kg), 2 hộp pháo hoa nổ (khối lượng 2,8 kg), 3 lọ thuốc pháo, bột than cùng nhiều đoạn dây cháy chậm để Mạnh sản xuất pháo.

Công an thành phố hà Nội khuyến cáo người dân phải cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo bán pháo hoa trên không gian mạng. Người dân chỉ nên mua, sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng cấp phép sản xuất, kinh doanh, bán tại các đơn vị đủ điều kiện theo quy định. Nghiêm cấm việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo tự chế, pháo không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng mua bán, chế tạo pháp lậu:

(Nguồn: VTV1)
#lừa đảo #pháo hoa #Tết Nguyên Đán #bán hàng #mạng #lừa đảo Tết

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng chém người trong vụ hỗn chiến trên tỉnh lộ ở Phú Thọ

Sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Phú Thọ đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án trong vụ hỗn chiến khiến một người bị thương nặng.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Lộ Viên, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 4/1, Công an xã Tam Dương Bắc tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, dồn đuổi và đánh nhau trên tuyến Tỉnh lộ 310 theo hướng xã Tam Đảo đi xã Tam Dương Bắc. Vụ xô xát khiến Hà Văn Vinh (SN 2008, trú tại thôn Trại Mới, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) bị thương nặng ở vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Phú Thọ cảnh báo lừa đảo đổi tiền mới, tiền lẻ trên mạng dịp Tết

Nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ dịp cận Tết tăng cao, đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo, Công an Phú Thọ phát thông tin cảnh báo.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vào các dịp lễ, Tết cuối năm, người dân có nhu cầu đổi tiền lẻ, đổi tiền mới để lì xì, mừng tuổi đầu năm. Đây cũng là lúc các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần cảnh giác.

Trên không gian mạng xuất hiện hàng loạt trang, hội nhóm zalo, facebook đăng tải thông tin quảng cáo đổi tiền lẻ, đổi tiền mới các mệnh giá, kèm theo cam kết giao dịch nhanh, phí thấp, số lượng lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư qua ứng dụng MetaTrader5

Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đầu tư ứng dụng MetaTrader5.

capture.png
Ứng dụng lừa đảo.

Theo đó, ông K (SN 1956; trú tại: Hà Nội) nhận được tin nhắn mời tham gia đầu tư ngoại hối qua ứng dụng MetaTrader5. Với quảng cáo lợi nhuận cao, ông K đã tải ứng dụng về để đầu tư. Đối tượng hướng dẫn ông mở tài khoản cá nhân và gửi đường link lớp học giao dịch ngoại hối và cách nạp, rút tiền trên ứng dụng. Đồng thời, hứa hẹn nếu ông K tham gia lớp học trên sẽ nhận được quà tặng giá trị khác nhau (máy massage, dao cạo râu, điện thoại iphone…).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới