Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Hiệu quả đấu thầu nhìn từ các gói thầu công nghệ [Kỳ 2]

Bên cạnh những gói thầu thiết bị mạng và máy tính, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải còn trúng thầu cung cấp máy chủ vận hành phần mềm quản lý tài chính. Sự xuất hiện dày của nhà thầu này trong "hệ sinh thái" thiết bị CNTT của trường đặt ra nhiều nghi vấn.

Tiếp nối những ghi nhận ở kỳ trước, theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải không chỉ chiếm ưu thế ở các gói thầu thiết bị dạy học mà còn "lấn sân" sang mảng hạ tầng quản trị quan trọng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ngày 24/12/2025, PGS.TS. Trần Trọng Đạo – Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục ký Quyết định số 4804/QĐ-TĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị máy chủ vận hành phần mềm quản lý tài chính" (Số TBMT: IB2500473640). Một lần nữa, Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải trúng thầu với giá 686.868.000 đồng. Giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 706.461.400 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này đạt khoảng 2,77%.

Cũng giống như các gói thầu trước đó, gói thầu máy chủ này chỉ thu hút được 02 nhà thầu tham dự. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Linh (mã số thuế 3500904295) xếp hạng 2 và bị loại. Theo hồ sơ mời thầu, địa điểm thực hiện gói thầu tại Phường Tân Hưng, TP HCM. Việc Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải liên tiếp vượt qua các đối thủ với giá dự thầu sát nút giá trần đã tạo nên một chuỗi thắng thầu đầy ấn tượng tại đơn vị này.

Tổng giá trị 3 gói thầu mà PV Báo Tri thức và Cuộc sống thống kê sơ bộ mà nhà thầu này trúng tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong vòng chưa đầy 6 tháng đã lên tới hơn 4 tỷ đồng. Trong tất cả các lần trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm đều ở mức thấp so với kỳ vọng về một môi trường đấu thầu cạnh tranh và hiệu quả.

Bình luận về vấn đề trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch. Trong trường hợp các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1% hoặc 3%, chủ đầu tư cần đảm bảo rằng hồ sơ mời thầu không đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật mang tính chỉ định hoặc hướng tới một sản phẩm, nhà thầu cụ thể. Hiệu quả kinh tế không chỉ đo bằng con số giảm giá mà còn ở chất lượng hàng hóa và sự minh bạch trong quá trình xét thầu."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Các gói thầu trang bị CNTT thường có tính đặc thù cao. Nếu hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cài cắm những thông số kỹ thuật quá chi tiết hoặc không phổ biến, sẽ dẫn đến việc chỉ có một vài nhà thầu 'quen mặt' tham dự. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế do không đạt được giá cạnh tranh nhất mà còn tiềm ẩn rủi ro về mặt pháp lý cho chủ đầu tư."

Tài liệu trích xuất từ các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy, Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải thường kê khai các hợp đồng tương tự tại những đơn vị giáo dục lớn như Đại học Kiến trúc TP HCM hay Đại học Y dược Cần Thơ để chứng minh năng lực. Tuy nhiên, việc nhà thầu này trúng thầu dày đặc tại duy nhất một đơn vị như Trường Đại học Tôn Đức Thắng với mức tiết kiệm ngân sách thấp vẫn là dấu hỏi lớn.

Dư luận có quyền đặt nghi vấn về việc liệu có sự ưu ái nào dành cho nhà thầu Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải hay không? Và liệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thực sự tối ưu hóa nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thông qua các hoạt động đấu thầu này? Những câu hỏi này xin được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.