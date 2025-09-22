Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Trung tướng Lê Quang Đạo giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trà Khánh

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2110 bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

lequangdao.jpg
Trung tướng Lê Quang Đạo. Ảnh: TTXVN

Trung tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Quang Đạo có thời gian dài công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và từng đảm nhiệm các chức vụ: Đồn trưởng Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh); Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 8 tháng sau, ông làm Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Tháng 10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực...

Tổng Tham mưu trưởng hiện nay là Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

#Trung tướng Lê Quang Đạo #Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam #Bộ Quốc phòng #Bộ Tổng Tham mưu #Quân đội nhân dân Việt Nam #Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Bài liên quan

Quân sự

Bộ Quốc phòng tuyên dương các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80

Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành gồm 52 khối (25 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số 20.574 đồng chí; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại.

Xem chi tiết

Quân sự

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chiều nay tổ chức trao Huân chương Quân công hạng nhất, hạng nhì tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Nhằm tôn vinh thành tích, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chiều 31/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Dự lễ có các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem chi tiết

Quân sự

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới