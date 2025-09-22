Trung tướng Lê Quang Đạo giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2110 bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trung tướng Lê Quang Đạo. Ảnh: TTXVN

Trung tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Quang Đạo có thời gian dài công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và từng đảm nhiệm các chức vụ: Đồn trưởng Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh); Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 8 tháng sau, ông làm Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Tháng 10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực...

Tổng Tham mưu trưởng hiện nay là Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.