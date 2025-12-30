Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa bí ẩn

Theo truyền thông nhà nước, Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa hành trình tầm xa ra Biển Hoàng Hải dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), các vụ phóng tên lửa diễn ra trên Biển Hoàng Hải nhằm đánh giá sự sẵn sàng và khả năng chiến đấu của các đơn vị tên lửa tầm xa. KCNA mô tả cuộc tập trận là một cuộc kiểm tra “tư thế phản công và khả năng chiến đấu của các tiểu đơn vị tên lửa tầm xa”.

Tên lửa hành trình của Triều Tiên xuất kích trong vụ phóng thử.

Bản báo cáo cho biết Kim Jong-un đã quan sát vụ thử nghiệm và đưa ra chỉ thị sau khi phóng. Theo hãng thông tấn KCNA, Kim Jong-un nói: “Chính phủ và đảng cầm quyền Triều Tiên sẽ như mọi khi dốc toàn lực cho việc phát triển không giới hạn và bền vững lực lượng chiến đấu hạt nhân quốc gia”.

Theo hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức quân đội, quân đội Hàn Quốc đã xác nhận phát hiện nhiều vụ phóng tên lửa từ khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng. Các tên lửa đã được theo dõi sau khi phóng và chính quyền Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình phối hợp với Hoa Kỳ.

Theo các báo cáo truyền thông khu vực, vụ thử nghiệm này dường như là vụ phóng tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên của Triều Tiên kể từ đầu tháng 11. Lần cuối cùng Bình Nhưỡng tiến hành thử tên lửa đạn đạo là vào ngày 6 tháng 11, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm khu vực và công khai bày tỏ sự quan tâm đến việc gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Giới quan sát chỉ có thể phỏng đoán các thông số của thế hệ tên lửa hành trình tầm xa mới của Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết cuộc tập trận mới nhất là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường cái mà nước này gọi là lực lượng răn đe chiến lược. Tên lửa hành trình, không giống như tên lửa đạn đạo, thường bay ở độ cao thấp hơn và có thể cơ động trong khi bay, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

Hãng thông tấn KCNA không công bố chi tiết kỹ thuật về loại tên lửa được sử dụng trong cuộc thử nghiệm hoặc quãng đường bay của tên lửa. Bản tin tập trung vào việc lãnh đạo thị sát cuộc tập trận và mục tiêu đã nêu là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu ở cấp đơn vị.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thực hiện các hoạt động tên lửa trong những năm gần đây, bao gồm các vụ thử tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các hệ thống phóng khác. Bình Nhưỡng đã nhiều lần tuyên bố tự coi mình là một quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược" sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington đổ vỡ vào năm 2019.

Triều Tiên không phản hồi về những phát biểu gần đây của ông Trump về một cuộc gặp có thể xảy ra, và cũng không có dấu hiệu công khai nào cho thấy sự nối lại đối thoại ngoại giao giữa hai bên.