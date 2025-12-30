Hà Nội

Quân sự

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa bí ẩn

Theo truyền thông nhà nước, Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa hành trình tầm xa ra Biển Hoàng Hải dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.

Tuệ Minh

Theo các báo cáo của truyền thông nhà nước được công bố hôm 29/12, Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển vào Chủ nhật, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), các vụ phóng tên lửa diễn ra trên Biển Hoàng Hải nhằm đánh giá sự sẵn sàng và khả năng chiến đấu của các đơn vị tên lửa tầm xa. KCNA mô tả cuộc tập trận là một cuộc kiểm tra “tư thế phản công và khả năng chiến đấu của các tiểu đơn vị tên lửa tầm xa”.

Tên lửa hành trình của Triều Tiên xuất kích trong vụ phóng thử.

Bản báo cáo cho biết Kim Jong-un đã quan sát vụ thử nghiệm và đưa ra chỉ thị sau khi phóng. Theo hãng thông tấn KCNA, Kim Jong-un nói: “Chính phủ và đảng cầm quyền Triều Tiên sẽ như mọi khi dốc toàn lực cho việc phát triển không giới hạn và bền vững lực lượng chiến đấu hạt nhân quốc gia”.

Theo hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức quân đội, quân đội Hàn Quốc đã xác nhận phát hiện nhiều vụ phóng tên lửa từ khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng. Các tên lửa đã được theo dõi sau khi phóng và chính quyền Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình phối hợp với Hoa Kỳ.

Theo các báo cáo truyền thông khu vực, vụ thử nghiệm này dường như là vụ phóng tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên của Triều Tiên kể từ đầu tháng 11. Lần cuối cùng Bình Nhưỡng tiến hành thử tên lửa đạn đạo là vào ngày 6 tháng 11, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm khu vực và công khai bày tỏ sự quan tâm đến việc gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Giới quan sát chỉ có thể phỏng đoán các thông số của thế hệ tên lửa hành trình tầm xa mới của Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết cuộc tập trận mới nhất là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường cái mà nước này gọi là lực lượng răn đe chiến lược. Tên lửa hành trình, không giống như tên lửa đạn đạo, thường bay ở độ cao thấp hơn và có thể cơ động trong khi bay, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

Hãng thông tấn KCNA không công bố chi tiết kỹ thuật về loại tên lửa được sử dụng trong cuộc thử nghiệm hoặc quãng đường bay của tên lửa. Bản tin tập trung vào việc lãnh đạo thị sát cuộc tập trận và mục tiêu đã nêu là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu ở cấp đơn vị.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thực hiện các hoạt động tên lửa trong những năm gần đây, bao gồm các vụ thử tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các hệ thống phóng khác. Bình Nhưỡng đã nhiều lần tuyên bố tự coi mình là một quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược" sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington đổ vỡ vào năm 2019.

Triều Tiên không phản hồi về những phát biểu gần đây của ông Trump về một cuộc gặp có thể xảy ra, và cũng không có dấu hiệu công khai nào cho thấy sự nối lại đối thoại ngoại giao giữa hai bên.

Tên lửa hành trình chiến lược tầm xa bí ẩn của Triều Tiên xuất kích.
Defense Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/north-korea-tests-long-range-cruise-missiles/
#Thử Nghiệm Tên Lửa Triều Tiên #Tên Lửa Hành Trình Tầm Xa #Phát Triển Lực Lượng Chiến Đấu #Hoạt Động Quân Sự Triều Tiên #Chương Trình Hạt Nhân Triều Tiên #Tăng Cường Răn Đe Chiến Lược

Bài liên quan

Quân sự

Triều Tiên mở rộng kho vũ khí, Mỹ thử nghiệm hệ thống phản lực tại Hàn Quốc

Trong khi Mỹ nâng cấp hỏa lực, Triều Tiên nhanh chóng mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo KN-24, tăng cường sức mạnh chiến tranh trên bán đảo.

Quân đội Mỹ đã xác nhận hệ thống pháo phản lực M270A2 lần đầu tiên được thử nghiệm bắn đạn thật tại Hàn Quốc, đánh dấu lần ra mắt của loại vũ khí này trong môi trường triển khai tiền phương gần biên giới Triều Tiên.

Việc triển khai M270A2 cho thấy ưu tiên chiến lược của Washington đối với bán đảo Triều Tiên, nơi Mỹ đang triển khai lực lượng tác chiến mạnh nhất của nước này. Điều này diễn ra trong bối cảnh quân đội Triều Tiên được triển khai phía bắc Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vẫn duy trì một trong những lực lượng lục quân mạnh nhất thế giới và đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa.

Xem chi tiết

Quân sự

Chủ tịch Triều Tiên thị sát tàu ngầm hạt nhân, cảnh báo mối đe dọa từ Mỹ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra tàu ngầm hạt nhân mới, cảnh báo về các kế hoạch của Seoul và Washington, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 25/12, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát nơi đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có lượng giãn nước 8.700 tấn và khả năng phóng tên lửa phòng không. Hãng không nêu rõ địa điểm cũng như thời điểm chuyến thăm.

Dự án tàu ngầm này là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa hải quân, nằm trong 5 chính sách trọng điểm mà đảng đang thúc đẩy để tăng cường năng lực quốc phòng, theo KCNA.

Xem chi tiết

Quân sự

Triều Tiên trình làng tên lửa không đối không mới

Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.

1-8922.png
Triều Tiên đã tận dụng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Không quân Nhân dân Triều Tiên để công bố một loại tên lửa không đối không mới. Ảnh: @KCNA.
2-3503.png
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố những bức ảnh cho thấy tên lửa không đối không mới này khá giống với tên lửa không đối không IRIS-T của Đức. Ảnh: @KCNA.
Xem chi tiết

