Quân sự

Iran tuyên bố đang trong cuộc chiến "toàn diện" với Mỹ, Israel và châu Âu

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước ông đang tham gia vào một "cuộc chiến toàn diện" với Israel và đồng minh.

Tuệ Minh

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web của Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Washington và các đồng minh đang tìm cách gây bất ổn cho Tehran.

Trang Khamenei.ir đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Tổng thống Masoud Pezeshkian về các vấn đề hiện tại của đất nước, kế hoạch của chính phủ nhằm giải quyết sự mất cân bằng và các biện pháp chiến lược quan trọng mà chính phủ đã thực hiện trong năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Iran tuyên bố nước ông đang tham gia vào một "cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu", làm gia tăng căng thẳng mới chỉ vài tháng sau khi chính quyền Trump tiến hành các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên trang web.

"Họ không muốn đất nước chúng ta tự đứng vững!" nhà lãnh đạo Iran tuyên bố.

Tổng thống Pezeshkian nói thêm rằng lực lượng vũ trang Iran hiện có khả năng “mạnh mẽ hơn nhiều” bao giờ hết để đáp trả những hành động khiêu khích tiếp theo từ các cường quốc phương Tây.

“Nếu họ chọn cách tấn công, đương nhiên họ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt hơn”, ông Pezeshkian cảnh báo.

Những bình luận này được đưa ra trước thềm cuộc gặp dự kiến ​​giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Florida, nơi chương trình tên lửa đạn đạo của Iran dự kiến ​​sẽ được thảo luận.

Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau khi Israel tham vấn Mỹ về "cuộc tấn công tiếp theo".

Iran đã chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, kết thúc bằng việc một phi đội máy bay ném bom của Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.

Ngược lại, Iran cũng đã đáp trả bằng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa gây quá tải hệ thống phòng không của Israel. Mặc dù hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh trong khu vực đã hỗ trợ bắn hạ rất nhiều tên lửa, nhưng Israel cũng đã chịu thiệt hại hạ tầng không hề nhỏ.

Sau đó, Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn "hoàn toàn và triệt để" trong cuộc giao tranh. Lầu Năm Góc khẳng định các cuộc tấn công đã làm suy yếu chương trình hạt nhân của Iran tới hai năm, mặc dù Tehran bác bỏ điều này.

Tuyên bố mới nhất được xem là động thái phản ứng mạnh mẽ của Tổng thống Pezeshkian trước những gì ông cho là các biện pháp đàn áp bất công đến từ Washington và các đồng minh của họ.

Tổng thống Iran tuyên bố đang chiến tranh toàn diện với Israel, Mỹ, châu Âu | ANTV
Khamenei.ir
https://english.khamenei.ir/news/12037/Corridors-are-a-government-priority-and-the-necessary-resources
#Chiến tranh toàn diện Iran Mỹ và Israel #Căng thẳng khu vực Trung Đông #Chương trình hạt nhân Iran #Xung đột Iran-Israel #Vai trò của Mỹ và châu Âu #Phản ứng quân sự Iran

Bài liên quan

Quân sự

Israel tham vấn Mỹ, quyết tâm tiếp tục tấn công Iran

Israel rất muốn tấn công Iran một lần nữa, nhưng lần này Tel Aviv tỏ ra thận trọng hơn khi tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ.

Nhiều tờ báo quốc tế đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ sớm thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc tấn công mới có thể xảy ra nhằm vào Tehran.

Chính quyền Israel tin rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đe dọa đến sự tồn tại của nước này, do đó cần thiết phải tiến hành thêm các cuộc tấn công chống lại Tehran.

Xem chi tiết

Quân sự

Bị tên lửa Iran "xuyên thủng", Mỹ và Israel vội vàng nâng cấp David's Sling

Hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp được giới thiệu có khả năng đánh chặn nâng cao chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

1-7182.png
Mới đây, Bộ Quốc phòng Israel, phối hợp với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) và công ty công nghiệp quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel, đã hoàn thành các vòng thử nghiệm mới trên hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp, nó được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không khác nhau. Ảnh: @ Defense News.
2-2481.png
Các cuộc thử nghiệm này đã đánh giá hiệu suất của hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp trong nhiều tình huống đe dọa, bao gồm tên lửa, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và máy bay. Ảnh: @ The Times of Israel.
Xem chi tiết

Quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ "thế chỗ" Iran trong cuộc đối đầu với Israel ở Trung Đông

Israel bất ngờ phát động chiến tranh không tuyên bố với Syria, điều này buộc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải hành động để bảo vệ đồng minh hàng đầu của nước này ở Trung Đông.

9-8762.jpg
Quân nổi dậy Syria trong cuộc nội chiến Syria. Ảnh Al Jazeera

Cuộc chiến ủy nhiệm giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát

Xem chi tiết

