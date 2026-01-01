Thiết bị tí hon giúp UAV Thổ Nhĩ Kỳ tấn công "không trượt phát nào"

Chỉ có kích thước 9x9 cm, thiết bị này giúp cho các UAV miễn nhiễm, không bao giờ "lạc lối" trước các hình thức gây nhiễu hay trấn áp điện từ.

Một công ty công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển một hệ thống định vị vệ tinh chống nhiễu nhỏ gọn được thiết kế để hoạt động trong môi trường tín hiệu bị tranh chấp, khi chiến tranh điện tử và gây nhiễu GPS ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột hiện đại.

Sena Yiğit, đại diện công ty EDGE Microwave cho biết, công ty khởi nghiệp tập trung vào các giải pháp ăng-ten có mô hình thu điều khiển (CRPA) cho cả người dùng quốc phòng và thương mại.

Kích thước cực kỳ nhỏ gọn của thiết bị chống nhiễu dành cho UAV.

“Chúng tôi là một công ty được thành lập khoảng 1,5 năm trước, chuyên về các sản phẩm CRPA cung cấp khả năng bảo vệ trong môi trường gây nhiễu tín hiệu cho cả lĩnh vực quốc phòng và thương mại” - Yiğit viết.

Công ty cho biết họ đã bắt đầu bán hệ thống HEDGE-8008 tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ những người dùng đầu tiên.

Các UAV trang bị HEDGE-8008 "miễn nhiễm" trước các hệ thống gây nhiễu để tấn công chính xác mục tiêu.

Theo tài liệu của công ty, HEDGE-8008 là một ăng-ten GNSS chống nhiễu tám phần tử được thiết kế để bảo vệ các thiết bị thu tín hiệu định vị vệ tinh khỏi bị nhiễu và can thiệp. Sản phẩm này xử lý các tín hiệu đến bằng cách sử dụng các thuật toán tạo chùm tia thích ứng để duy trì khả năng định vị trong điều kiện điện từ khó khăn.

EDGE Microwave cho biết hệ thống này hỗ trợ thu tín hiệu GNSS đa chòm sao đồng thời trên các băng tần GPS L1, Galileo E1 và BeiDou B1, với tối đa bảy kênh triệt nhiễu độc lập.

Các thông số kỹ thuật do công ty công bố bao gồm khả năng triệt nhiễu danh nghĩa trên 50 dB, hiệu suất J/S trên 110 dB khi kết hợp với bộ thu GNSS và mức tiêu thụ điện năng dưới 13 watt.

HEDGE-8008 sử dụng đồng thời 3 hệ thống định vị (GNSS) GPS, Galileo và Beidou trên 7 băng tần khác nhau để chống nhiễu.

Công ty cũng nhấn mạnh các đặc điểm vật lý của hệ thống. Theo bản mô tả sản phẩm, HEDGE-8008 có kích thước khoảng 9 x 9 x 2,2 cm và nặng khoảng 275 gram, xếp nó vào nhóm các giải pháp CRPA nhỏ gọn nhất trong cùng loại.

EDGE Microwave cho biết thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và tương thích điện từ của quân đội, bao gồm MIL-STD-810H và MIL-STD-461F.

EDGE Microwave cho biết mục tiêu đằng sau HEDGE-8008 là cung cấp khả năng chống nhiễu GNSS cấp quân sự cho các nền tảng trước đây không thể hỗ trợ các hệ thống CRPA truyền thống do hạn chế về kích thước, trọng lượng hoặc chi phí.

Công ty cho biết thiết kế nhỏ gọn cho phép tích hợp trên các UAV cỡ nhỏ, đạn dược lượn vòng, giàn khoan dầu khí, xe tự hành và cơ sở hạ tầng cố định.

EDGE Microwave cũng định vị HEDGE-8008 là một sản phẩm lưỡng dụng, lưu ý đến các ứng dụng tiềm năng trong nông nghiệp chính xác, lái xe tự động, hậu cần không người lái và cơ sở hạ tầng viễn thông, nơi sự gián đoạn của hệ thống GNSS có thể gây ra hậu quả về mặt vận hành.