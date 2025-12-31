Mỹ triển khai vũ khí mới trong chiến dịch nâng cao sức mạnh bộ binh năm 2026

Với hơn 16.000 súng M7, 2.600 M250 và hệ thống điều khiển hỏa lực M157, Mỹ hướng tới tăng cường khả năng chiến đấu của các đơn vị bộ binh trong tương lai.

Lục quân Mỹ đang đẩy nhanh quá trình trang bị và đưa vào sử dụng súng trường tấn công M7 cùng súng tự động M250 trong năm tài khóa 2026 (FY2026), nhằm nâng cao đáng kể hỏa lực và khả năng tác chiến cho các đơn vị bộ binh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.

Kế hoạch này phản ánh nỗ lực tăng tốc chuyển đổi sang loại đạn tiêu chuẩn mới 6,8x51mm, khi Lục quân Mỹ ưu tiên tạo ưu thế hỏa lực vượt trội trước các đối thủ quân sự ngang hàng trong các kịch bản xung đột cường độ cao.

Chương trình NGSW đánh dấu cuộc cải tổ toàn diện đầu tiên đối với hệ thống vũ khí bộ binh của Lục quân Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Theo Đề xuất Ngân sách năm tài khóa 2026 của Bộ Quốc phòng Mỹ, công bố ngày 4/7/2025, Lục quân Hoa Kỳ dự kiến mua sắm và bắt đầu đưa vào biên chế: 16.154 súng trường M7 (Next Generation Squad Weapon – Rifle); 2.636 súng tự động M250 (NGSW – Automatic Rifle) và 19.524 hệ thống điều khiển hỏa lực M157.

Ba hệ thống này được phát triển dựa trên chương trình Vũ khí Tiểu đội Thế hệ Mới (Next Generation Squad Weapon – NGSW) và sẽ được triển khai đồng bộ cùng loại đạn tiêu chuẩn 6,8x51mm, nhằm nâng cao sức sát thương ở cấp tiểu đội và duy trì ưu thế hỏa lực trước các mối đe dọa quân sự đang phát triển.

Chương trình NGSW đánh dấu cuộc cải tổ toàn diện đầu tiên đối với hệ thống vũ khí bộ binh của Lục quân Mỹ trong nhiều thập kỷ. Theo đó, súng carbine M4 và súng máy nhẹ M249 SAW sẽ được thay thế bằng các nền tảng hoàn toàn mới, được thiết kế xoay quanh một loại đạn trung gian chuyên dụng, tối ưu cho tầm bắn xa hơn và khả năng xuyên phá cao hơn.

Cả M7 và M250 đều do SIG Sauer sản xuất và sử dụng loại đạn lai 6,8 mm thế hệ mới. Theo thông số kỹ thuật công bố, đạn 6,8x51mm kết hợp vỏ thép và đồng, cho phép chịu áp suất buồng đạn vượt quá 80.000 psi và đạt vận tốc đầu nòng tiệm cận 3.000 feet/giây, vượt trội so với các loại đạn cỡ nhỏ tiêu chuẩn NATO hiện nay.

Chương trình NGSW vì thế không chỉ là thay thế vũ khí cá nhân, mà là bước chuyển lớn trong cách Lục quân Mỹ.

Việc triển khai đồng thời vũ khí, kính ngắm và đạn dược trong FY2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong danh mục hiện đại hóa Soldier Lethality của Lục quân Mỹ. Cách tiếp cận này thể hiện sự thay đổi căn bản so với mô hình nâng cấp rời rạc trước đây.

Ưu tiên triển khai sẽ dành cho các lực lượng tác chiến trực tiếp như bộ binh, trinh sát kỵ binh, công binh và các tổ đội hỏa lực yểm trợ, với những đơn vị đầu tiên dự kiến đóng quân tại châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Dù ngân sách FY2026 chưa công bố chi tiết giá thành từng hệ thống, quy mô mua sắm và chiến lược triển khai cho thấy Lục quân Mỹ đã sẵn sàng thay thế các nền tảng cũ trên diện rộng. Chương trình NGSW vì thế không chỉ là thay thế vũ khí cá nhân, mà là bước chuyển lớn trong cách Lục quân Mỹ trang bị, tổ chức và nâng cao năng lực tác chiến cho bộ binh trong chiến tranh hiện đại.