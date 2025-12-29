Ban Chỉ huy PTKV 5 xây dựng thế trận lòng dân ở xã Tuy Phong

Thông qua gặp mặt, nói chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số xã Tuy Phong, đơn vị góp phần tăng cường đoàn kết quân – dân, giữ vững ổn định địa bàn.

Ngày 29/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết tổ chức buổi gặp mặt, nói chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Bùi Thanh Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết đã thông tin đến bà con về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trên địa bàn; đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số trong giữ vững ổn định cơ sở.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết gặp gỡ, trò chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số xã Tuy Phong.

Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe, trao đổi, chia sẻ với bà con về một số khó khăn trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 phối hợp với xã Tuy Phong và các MTQ trao tặng 10 phần quà cho các trưởng thôn, già làng, người có uy tín trong cộng đồng; đồng thời trao 100 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xã Tuy Phong.

Theo Trung tá Bùi Thanh Phương, hoạt động gặp mặt, nói chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần tạo nền tảng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.