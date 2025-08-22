Hà Nội

Quân sự

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trà Khánh

Ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8/2025.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh ngày 28/9/1968; quê quán tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có trình độ cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Quang Ngọc từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 3 đảm nhiệm qua các cương vị: Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, Tư lệnh Quân khu.

Tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

