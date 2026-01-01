Moscow liên tiếp bị UAV tấn công ngay trong đêm Giao thừa

Trong đêm Giao thừa, nhiều UAV Ukraine bị đánh chặn khi hướng về Moscow, tiếp nối các vụ tấn công trước đó, làm tăng căng thẳng trong xung đột Ukraine-Russia.

Theo RT, hầu hết các UAV Ukraine đều bị phòng không Nga đánh chặn trong đêm Giao thừa vào tối 31/12/2025 và rạng sáng 1/1/2026.

Theo thông báo của Thị trưởng Moscow, Sergey Sobyanin, nhiều UAV tầm xa của Ukraine đã bị đánh chặn khi hướng về Moscow. Ít nhất 9 UAV bị bắn hạ trên đường tiến tới thủ đô, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Ông Sobyanin viết trên Telegram lúc 23h55 ngày 31/12/2025, ngay khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu mừng năm mới:

“Lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt một UAV bay về hướng Moscow.”

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ ít nhất 21 UAV tấn công vào Moscow trong đêm Giao thừa. Ảnh: Sputnik

Một UAV khác bị bắn hạ ngay sau nửa đêm, trong khi bảy UAV nữa bị đánh chặn từ 2 giờ đến 4 giờ sáng thứ Năm 1/1. Các chuyên gia dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại các hiện trường rơi.

Để đảm bảo an toàn, các chuyến bay tại sân bay Domodedovo tạm thời bị đình chỉ.

Sự việc này diễn ra sau một vụ tấn công bằng UAV khác vào Moscow vào ngày hôm trước, khi lực lượng phòng không Nga bắn hạ ít nhất 21 UAV thù địch, theo Thống đốc Vùng Moscow, Andrey Vorobyov. Trong vụ đó, một người đàn ông 57 tuổi bị thương do mảnh vỡ trúng lưng và tay.

Trong những tháng gần đây, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các tòa nhà dân cư, mà Moscow mô tả là những “vụ tấn công khủng bố” tuyệt vọng.

Moscow đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, nhằm giảm khả năng sản xuất UAV và vũ khí của Kiev.

Các vụ tấn công UAV gần đây diễn ra sau một âm mưu tấn công nơi ở chính thức của Tổng thống Putin tại Vùng Novgorod vào ngày 28-29/12, mà Ngoại trưởng Sergey Lavrov lên án là hành vi “khủng bố nhà nước.” Moscow đã cam kết sẽ có phản ứng không mang tính ngoại giao đối với vụ việc này.

Các vụ tấn công nhấn mạnh nguy cơ gia tăng từ UAV tác chiến và chiến lược phòng không của Moscow, đồng thời phản ánh xu hướng sử dụng UAV trong các cuộc xung đột hiện đại, đặc biệt trong các khu vực đông dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu.