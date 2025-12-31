Israel làm điều chưa từng có là gửi súng về tận nhà cho lính dự bị

Các loại vũ khí mà mỗi người lính dự bị Israel được cung cấp bao gồm súng trường tấn công M4 và M16, cùng với hộp tiếp đạn và trang bị chiến đấu.

Israel tiến hành một động thái chưa từng có trong lịch sử kể từ khi nước này lập quốc đó là cung cấp vũ khí đến tận nhà cho các quân nhân dự bị.

Theo đó Bộ Quốc phòng Israel đã quyết định phân phối vũ khí nhỏ đến nhà của khoảng 10.000 binh sĩ dự bị như một phần trong mục tiêu tăng cường an ninh nội địa của nước này.

10.000 quân nhân dự bị Israel sẽ được cấp phát vũ khí để sử dụng tại nhà.

Tel Aviv coi động thái này là một phần của những bài học rút ra từ vụ tấn công tháng 10 năm 2023, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa nước này và nhóm vũ trang Palestine Hamas.

Mục tiêu là khắc phục những lỗ hổng bộc lộ trong sự kiện đó, khi người dân sống dọc biên giới Gaza "bị bỏ mặc không được bảo vệ trong nhiều giờ" và "các đội cứu hộ địa phương không có vũ khí", theo hãng tin địa phương Yedioth Ahronoth của Israel.

Các loại vũ khí được cung cấp bao gồm súng trường tấn công M4 và M16, cùng với hộp tiếp đạn và trang bị chiến đấu. Binh lính sẽ nhận vũ khí tại nhà riêng và cất giữ chúng trong két sắt do quân đội cung cấp.

Các loại vũ khí được sử dụng là vũ khí cá nhân tiêu chuẩn, không phải hệ thống mã hóa hay vũ khí hạng nặng, và sẽ được sử dụng dưới sự giám sát chặt chẽ.

Hàng trăm quân nhân đã nhận được súng trường, và dự kiến ​​sẽ có thêm các đợt giao hàng nữa khi việc tuyển quân được mở rộng. Nỗ lực này sẽ cung cấp vũ khí cho các thành viên của Sư đoàn 96 “Gilead” thuộc Lực lượng Mặt đất Israel, một đơn vị dự bị được thành lập năm 2024 để bảo vệ cộng đồng địa phương trong các sự kiện tương tự như việc Hamas xâm nhập qua biên giới.

Binh sĩ Israel trong một đợt huấn luyện tác chiến đô thị với súng trường M-16.

Các thành viên của sư đoàn là những tình nguyện viên từ 40 đến 60 tuổi và hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Phòng vệ Israel, được phân công phụ trách các khu vực Bờ Tây, Jerusalem, đồng bằng Sharon, khu vực đô thị Gush Dan và vùng đồi Judea.

Đại tá Roi, chỉ huy của Gilead, nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Yedioth Ahronoth rằng sư đoàn này ủng hộ việc triển khai nhanh chóng các tiểu đoàn "có thể phản ứng ngay lập tức và giữ vững phòng tuyến cho đến khi lực lượng chính quy đến."

Ông cho biết thêm rằng: “Đây không phải là lực lượng giải cứu con tin, những đơn vị này có nhiệm vụ giữ vững các chốt chặn, bảo vệ các điểm chiến lược và phản ứng nhanh chóng. Sau ngày 7 tháng 10, chúng ta không cần phải tưởng tượng việc bỏ lại mọi thứ và lao thẳng vào chiến đấu nữa — điều đó đã xảy ra rồi. Lần này, chúng ta sẽ sẵn sàng.”