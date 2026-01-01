Hà Nội

Mỹ lột xác, tăng uy lực cho xe bọc thép Stryker bằng pháo mới

Quân sự

Mỹ lột xác, tăng uy lực cho xe bọc thép Stryker bằng pháo mới

Quân đội Mỹ thử nghiệm biến thể pháo 30mm mới của xe bọc thép Stryker trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ban ngày và ban đêm.

Theo thông tin do Quân đội Mỹ vừa công bố, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Chiến đấu Stryker 1-2 (1-2 SBCT) đã hoàn thành khóa huấn luyện bắn đạn thật chuyên sâu tại Trung tâm Huấn luyện Yakima với ICVVA1-30mm. Đây là một biến thể hiện đại hóa mới của xe bọc thép Stryker 8x8 được trang bị tháp pháo mới với pháo tự động 30mm.
Cuộc tập trận kết hợp bắn súng cả ngày lẫn đêm trong một trong những môi trường huấn luyện tiên tiến nhất về công nghệ của Quân đội. Qua đó, cho phép các kíp lái kiểm chứng hiệu suất của pháo 30mm, các cảm biến tích hợp và hệ thống mạng trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Cuộc thử nghiệm này cho thấy Lục quân Mỹ đang nâng cấp đội xe Stryker của mình để mang lại hỏa lực mạnh hơn, khả năng kết nối kỹ thuật số và tính linh hoạt trên chiến trường cho các cuộc xung đột trong tương lai. Thế hệ tiếp theo của xe bọc thép Stryker 8x8 của Lục quân Hoa Kỳ không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp nhỏ.
Nâng cấp này phản ánh đỉnh cao của nhiều năm hiện đại hóa tập trung theo chiến lược mua sắm của Lục quân Hoa Kỳ, tích hợp hỏa lực được cải thiện, kết nối kỹ thuật số và khả năng sống sót trên chiến trường vào một nền tảng di động duy nhất.
Biến thể được thử nghiệm tại Yakima tích hợp tháp pháo không người lái 30mm do Oshkosh Defense phát triển hợp tác với Pratt Miller Defense và Rafael Advanced Defense Systems. Hệ thống này mang lại khả năng sát thương và khả năng tấn công từ xa cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước, đồng thời tích hợp khả năng kết hợp cảm biến tiên tiến, quang học ngắm bắn và phần mềm điều khiển hỏa lực.
Lần đầu tiên được giới thiệu tại AUSA 2024, ICVVA1-30mm được phát triển dựa trên Xe vận tải bộ binh thân kép chữ V Stryker (ICVVA1), mà Oshkosh Defense bắt đầu cung cấp vào năm 2022 theo hợp đồng 269 chiếc. Hợp đồng đó được trao vào tháng 6 năm 2021 sau quyết định của Quân đội Hoa Kỳ thay thế Trạm vũ khí điều khiển từ xa đã lỗi thời trên các biến thể Stryker trước đó.
Việc chuyển đổi từ súng phóng lựu cỡ nòng .50 hoặc 40mm cũ sang pháo 30mm XM813 là một trong những sự gia tăng hỏa lực đáng kể nhất đối với dòng xe Stryker kể từ khi được đưa vào sử dụng lần đầu vào đầu những năm 2000.
Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của ICVVA1-30mm so với các nỗ lực trước đó, bao gồm cả biến thể Dragoon tập trung vào châu Âu, là khả năng tích hợp vào Mạng lưới Tác chiến của Quân đội Hoa Kỳ (OPNET) và khả năng hoạt động như một nút chiến đấu kỹ thuật số hoàn toàn, được kết nối với các cảm biến.
Trong các cuộc thử nghiệm tại Yakima, kíp lái đã được huấn luyện bằng Hệ thống Huấn luyện Tầm bắn Kỹ thuật số (DRTS), với các Thiết bị Điều khiển Người chơi (IPU) được lắp đặt bên trong xe để theo dõi chuyển động, dữ liệu bắn, phản ứng của kíp lái và quá trình ra quyết định trong các bài tập tấn công và phòng thủ năng động.
Mọi thao tác và cuộc giao chiến đều được ghi lại và truyền tải theo thời gian thực đến một nút điều khiển trung tâm, cho phép đánh giá chi tiết sau hành động và phân tích hiệu suất. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số này thể hiện một bước ngoặt quan trọng so với việc sử dụng xe bọc thép truyền thống.
Binh lính trong ICVVA1-30mm không còn bị giới hạn bởi các tín hiệu hình ảnh và mệnh lệnh bằng giọng nói; thay vào đó, họ hoạt động trong một môi trường dữ liệu chiến trường được làm giàu bởi hệ thống quang học độ phân giải cao, hệ thống điều khiển hỏa lực nhận biết địa hình và các công cụ nhận thức tình huống đa màn hình.
Chỉ huy xe và xạ thủ dựa vào phản hồi hệ thống theo thời gian thực để đánh giá hiệu quả mục tiêu, định vị lại vị trí để đáp ứng với động lực địa hình và ưu tiên các mối đe dọa trong khi liên lạc liền mạch trong đội hình. Hệ thống quang học của ICVVA1-30mm bao gồm các cảm biến nhiệt và ánh sáng ban ngày tiên tiến, giúp cải thiện đáng kể khả năng xác định mục tiêu và độ chính xác khi tấn công trong điều kiện thiếu sáng và bị che khuất.
Các hệ thống hình ảnh này được đồng bộ hóa với các hệ thống điều khiển hỏa lực và ổn định của tháp pháo, cho phép xác suất bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đầu tiên cao ngay cả khi đang di chuyển. Đầu cảm biến độc lập của tháp pháo MCWS có thể theo dõi nhiều mục tiêu trong khi vũ khí chính đang tấn công mục tiêu khác, mang lại lợi thế quyết định trong các cuộc giao tranh phức tạp.
So với Stryker Dragoon đời trước, vốn chỉ tăng cường khả năng sát thương tạm thời bằng cách bổ sung pháo 30mm nhưng vẫn giữ nguyên kiến ​​trúc analog, ICVVA1-30mm đại diện cho một triết lý thiết kế mới.
Tính chất kết nối mạng hoàn toàn của cuộc diễn tập cho phép luồng dữ liệu liên tục giữa các phương tiện, trạm điều khiển tầm bắn và các thiết bị hỗ trợ ra quyết định chiến thuật. Điều này không chỉ cho phép các hoạt động đồng bộ giữa các trung đội mà còn cung cấp cho các chỉ huy khả năng theo dõi hiệu suất của đơn vị trong thời gian thực.
Mỹ khiến xe bọc thép Stryker nguy hiểm bội phần với loạt trang bị mới.
Army Recognition
