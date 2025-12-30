Hà Nội

Mỹ phát triển đạn tuần kích tự hành 370km điều khiển từ iPad

Quân sự

Mỹ phát triển đạn tuần kích tự hành 370km điều khiển từ iPad

Khi được phóng, loại vũ khí này đồng thời  đóng vai trò là một nút kết nối mạng để người điều khiển mặt đất kích hoạt thông qua máy tính bảng.

Tuệ Minh
Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật ở độ cao thấp đối với phương tiện phóng hiệu ứng đặc biệt Red Wolf của L3Harris Technologies trên trường bắn Đại Tây Dương.
Được phóng từ trực thăng AH-1Z Viper, loại đạn dược này đã tấn công thành công mục tiêu trên biển như một phần của cuộc trình diễn khả năng tên lửa tấn công tầm xa (LRAM) của Thủy quân lục chiến. Trực thăng AH-1Z Viper mang theo 2 quả đạn tuần kích Red Wolf trong vụ phóng thử.
Chương trình LRAM nhằm mục đích cung cấp khả năng tấn công chính xác tầm xa vượt trội so với các loại vũ khí trực thăng hiện có của Mỹ như AGM-114R-4 Hellfire (34 km) và Joint Air-to-Ground Missile - Medium Range (16 km).
Trong quá trình thử nghiệm, Red Wolf cũng đã chứng minh khả năng hoạt động như một nút định vị và kết nối mạng, làm nổi bật tính hữu dụng của nó vượt ra ngoài vai trò thuần túy về mặt động lực học.
Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên một máy bay trực thăng của Thủy quân lục chiến sử dụng hệ thống vũ khí được vận hành thông qua thiết bị điều khiển bằng máy tính bảng.
Ông Ed Zoiss, Chủ tịch bộ phận Hệ thống Không gian và Hàng không của L3Harris, cho biết: “Bài kiểm tra này đã xác nhận khả năng theo dõi và nhắm mục tiêu tiên tiến của Red Wolf, đồng thời chứng minh thêm tính dễ sử dụng và khả năng tích hợp trên nhiều nền tảng khác nhau. Chúng tôi đã chứng minh rằng các phương tiện tạo hiệu ứng phóng của chúng tôi sẽ giúp cung cấp cho binh lính lợi thế bất đối xứng cần thiết để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi mà không cần phải tiến vào vùng giao chiến của vũ khí đối phương”.
Đạn tuần kích đa năng Red Wolf là một dòng sản phẩm "hiệu ứng phóng" có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác cũng như các vai trò phi động năng, bao gồm chuyển tiếp thông tin liên lạc, phát hiện tín hiệu, tấn công điện tử và các nhiệm vụ đánh lạc hướng.
Phương tiện phóng tên lửa chạy bằng động cơ phản lực turbo, dài 1,82 mét, có các cánh ổn định và điều khiển có thể gập lại, và có thể mang tải trọng lên đến 11,4 kg. Theo L3Harris, Red Wolf bay ở tốc độ cận âm và có tầm bay hơn 200 hải lý (khoảng 230 dặm/370 km) ở độ cao thấp, với thời gian hoạt động liên tục hơn 60 phút.
Tầm hoạt động này cho phép nó hoạt động bên ngoài phạm vi tấn công của các hệ thống tên lửa phòng không trên tàu chiến hiện đại và các mạng lưới chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực ven biển.
Trong một cuộc xung đột ở Thái Bình Dương, loại đạn dược này có thể được sử dụng để tạm thời làm gián đoạn hệ thống cảm biến của tàu chiến, tạo ra cơ hội cho các loạt đạn tiếp theo từ các loại vũ khí lớn hơn như tên lửa chống hạm tầm xa (Long-Range Anti-Ship Missile) hoặc tên lửa tấn công phối hợp (Joint Strike Missile).
Hệ thống này đã được thử nghiệm bay hơn 40 lần kể từ năm 2020 trên nhiều loại phương tiện khác nhau, bao gồm máy bay cánh cố định có người lái và không người lái, trực thăng và bệ phóng trên mặt đất, chứng tỏ mức độ hoàn thiện kỹ thuật cao.
Với chi phí ước tính khoảng 300.000 đô la cho mỗi đơn vị, L3Harris được cho là đang đặt mục tiêu sản xuất tới 1.000 tên lửa mỗi năm. Red Wolf thúc đẩy nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm tăng cường kho dự trữ hạn chế các loại vũ khí tấn công tầm xa đắt tiền trong một cuộc xung đột kéo dài giữa các cường quốc ngang tầm.
Đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi các hệ thống như tên lửa không đối đất tầm xa Joint Air-to-Surface Standoff Missile–Extended Range và tên lửa Tomahawk rất đắt đỏ và bị hạn chế về sản xuất. Theo Armada International, Red Wolf dự kiến ​​sẽ sẵn sàng cho việc triển khai hoạt động ban đầu vào năm 2026.
Túi sói - phương tiện đa năng cho chiến tranh tương lai.
Tuệ Minh
Defense Post
