Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng loạt khí tài quân sự hỗ trợ Syria

Quân sự

Các đoạn video cho thấy một đoàn xe bọc thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria qua cửa khẩu Bab al-Hawa, được cho là viện trợ quân sự trực tiếp cho quân đội Syria.

Tuệ Minh
Theo các đoạn video lan truyền trên mạng, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một đoàn xe bọc thép lớn vào Syria qua cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa, cho thấy hàng chục xe quân sự tiến vào lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Đoạn phim được công bố cho thấy một dòng xe bọc thép liên tục di chuyển vào miền bắc Syria qua Bab al-Hawa, một trong những điểm biên giới chính giữa hai nước.
Nhiều đoạn clip cho thấy đoàn xe kéo dài một quãng đường khá xa, với một số nhà quan sát ước tính số lượng xe lên đến hàng trăm chiếc. Các phương tiện này được cho là viện trợ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho quân đội Syria.
Việc triển khai này diễn ra sau thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ký kết vào tháng 8 năm 2025, theo đó Ankara cam kết cung cấp vũ khí và thiết bị để giúp tái thiết lực lượng vũ trang Syria.
Thỏa thuận được ký kết sau khi cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm 2024 và chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmed al-Sharaa được thành lập.
Theo thông tin từ nhiều nguồn tình báo công khai, đoàn xe này thể hiện sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải là hàng hóa thương mại hay nhân đạo.
Các phương tiện dường như bao gồm xe bọc thép chở quân và các phương tiện được bảo vệ khác phù hợp cho an ninh nội bộ và triển khai ở tiền tuyến, mặc dù chưa có thông tin chính thức nào về chi tiết trang thiết bị được công bố.
Quân đội Syria, đã trải qua quá trình tái cấu trúc kể từ khi thay đổi lãnh đạo, là đối tượng nhận được đoàn xe viện trợ. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã chính thức hóa hợp tác quốc phòng vào đầu năm nay như một phần của quá trình bình thường hóa rộng lớn hơn, bao gồm phối hợp an ninh biên giới và các biện pháp chung nhằm khôi phục quyền kiểm soát trung ương đối với miền bắc Syria.
Cửa khẩu Bab al-Hawa, nằm trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria thuộc tỉnh Idlib, từ lâu đã đóng vai trò là cửa ngõ hậu cần quan trọng vào Syria. Cửa khẩu này trước đây đã được sử dụng để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cũng như các hoạt động quân sự của nhiều bên trong suốt cuộc xung đột.
Quy mô của đoàn xe hiện tại khác biệt so với các cuộc vận chuyển thường lệ trong quá khứ. Một số nhóm giám sát tình báo nguồn mở (OSINT) báo cáo rằng các đoàn xe tương tự, mặc dù nhỏ hơn, của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên vào Syria trong những tháng gần đây.
Những động thái này trùng hợp với vai trò an ninh ngày càng mở rộng của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria trong bối cảnh các thỏa thuận mong manh với các nhóm vũ trang người Kurd và những nỗ lực đang diễn ra nhằm ổn định các khu vực bị ảnh hưởng bởi nhiều năm xung đột.
Tuệ Minh
Defense Blog
