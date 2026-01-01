Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng loạt khí tài quân sự hỗ trợ Syria

Các đoạn video cho thấy một đoàn xe bọc thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria qua cửa khẩu Bab al-Hawa, được cho là viện trợ quân sự trực tiếp cho quân đội Syria.