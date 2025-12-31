Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Tại sao không quân Trung Quốc loại biên tiêm kích J-11A có nguồn gốc Nga?

Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đang tiếp tục loại biên các dòng tiêm kích có nguồn gốc từ Nga.

Kiến Thiết

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây cho biết những chiếc J-11A đầu tiên thuộc lô sản xuất ban đầu đã được chuyển tới Đại học Kỹ thuật Không quân để phục vụ huấn luyện cho lực lượng kỹ thuật mặt đất.

Các máy bay này được sử dụng trong đào tạo bảo dưỡng, nạp vũ khí và phục vụ kỹ thuật, với hình ảnh cho thấy chúng mang tên lửa không đối không R-27 do Nga sản xuất, cũng như tên lửa PL-12 do Trung Quốc tự phát triển.

article-694ca74e11d164-70064483.jpg
Đội ngũ kỹ thuật mặt đất Trung Quốc tại Đại học Kỹ thuật Không quân cùng với máy bay chiến đấu J-11A.

Dù J-11A đang nhanh chóng bị rút khỏi biên chế chiến đấu, đây chỉ là một trong nhiều biến thể phát triển từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27 của Liên Xô. Hiện nay, các mẫu hiện đại hơn như J-15 và J-16 vẫn đang được sản xuất với số lượng lớn và có nhiều điểm tương đồng về yêu cầu bảo dưỡng, khiến J-11A vẫn có giá trị trong công tác huấn luyện kỹ thuật.

Trung Quốc trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua Su-27 vào cuối năm 1991, sau đó tiến hành lắp ráp nội địa dòng máy bay này dưới tên gọi J-11 bằng các bộ linh kiện do Nga cung cấp. Khi các linh kiện Nga dần được thay thế, Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa khung thân, sử dụng vật liệu composite và cải tiến hệ thống, tạo ra phiên bản J-11A vào giữa thập niên 1990.

Chương trình này mở đường cho sự ra đời của J-11B vào cuối những năm 2000 – phiên bản gần như hoàn toàn nội địa hóa, ngoại trừ động cơ – và sau đó là tiêm kích thế hệ “4+” J-16, được đưa vào biên chế từ năm 2013.

article-694ca649987ce5-95464680.jpg

Mặc dù đội bay J-11B đã được nâng cấp sâu về điện tử hàng không và vũ khí theo chương trình J-11BG, ngang bằng với J-16, các mẫu cũ hơn như J-11A và Su-27 đang bị loại biên nhanh chóng. Đáng chú ý, dù J-11A được dùng trong huấn luyện tích hợp tên lửa PL-12, loại máy bay này trên thực tế không được xác nhận là có khả năng mang loại vũ khí đó khi còn phục vụ chiến đấu.

Tên lửa R-27 từng là vũ khí không đối không ngoài tầm nhìn chủ lực của Su-27 và có ý nghĩa mang tính đột phá đối với không quân Trung Quốc khi được tiếp nhận, nhưng đã nhanh chóng lạc hậu trong thập niên 1990.

Điều này khiến Trung Quốc phải mua tên lửa R-77 dẫn đường radar chủ động. Các chuyên gia Belarus được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tích hợp R-77 lên Su-27 và J-11A, vốn vẫn sử dụng hệ thống điện tử kiểu Liên Xô. Về sau, các dòng J-11B mới hơn được tích hợp tên lửa PL-12 nội địa – loại vũ khí được đánh giá có năng lực vượt trội so với các tên lửa không đối không do Nga sản xuất và đánh dấu bước tiến lớn của Trung Quốc trong phát triển tên lửa hàng không.

article-694ca74b873323-03031815.jpg

Hiện nay, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là lực lượng vận hành nhiều tiêm kích phát triển từ Su-27 nhất thế giới. Khoảng cách công nghệ ngày càng lớn giữa ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc và Nga đã khiến các tiêm kích Trung Quốc như J-16 và J-15B vượt trội rõ rệt so với các biến thể Su-27 nâng cấp của Nga, bao gồm cả Su-35. Riêng J-16 đã được biên chế hơn 350 chiếc, trở thành dòng tiêm kích hạng nặng được một lực lượng không quân mua sắm nhiều nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Khi Su-27 lần đầu đi vào hoạt động, nó vượt trội các tiêm kích phương Tây về tầm bay, khả năng cơ động, radar và công nghệ khung thân. Dù sự suy giảm của ngành quốc phòng Nga đã hạn chế việc tiếp tục nâng cấp thiết kế này, Trung Quốc đã kế thừa và phát triển những ưu thế đó, giúp các biến thể hiện đại như J-16 và J-15B tiếp tục giữ vị thế hàng đầu thế giới trên nhiều phương diện về năng lực tác chiến.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/china-air-force-j11-train-ground-crews
#Loại biên tiêm kích Nga của Trung Quốc #Phân loại J-11A và quá trình huấn luyện #Phát triển và hiện đại hóa dòng Su-27 #Vai trò của tên lửa R-27 và PL-12 #Chuyển đổi công nghệ từ Nga sang nội địa hóa #Tiêm kích thế hệ 4+ J-16 và J-15B

Bài liên quan

Quân sự

Tiêm kích J-10C Trung Quốc lần đầu tích hợp tên lửa đạn đạo chống hạm

Những hình ảnh do không quân miền đông quân đội Trung Quốc công bố lần đầu tiên cho thấy J-10C mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ trên không hoàn toàn mới.

Loại tên lửa này có hình dáng rất giống với YJ-21 – tên lửa đạn đạo chống hạm vốn được trang bị cho máy bay ném bom H-6K – và được cho là phiên bản thu nhỏ của dòng vũ khí này.

j-10c.jpg
Máy bay chiến đấu J-10C và tên lửa YJ-21
Xem chi tiết

Quân sự

Tiêm kích Rafale bị chọn làm kẻ chịu trận để J-16 tung hoành

Lần đầu tiên những hình ảnh vốn được coi là tuyệt mật mô phỏng không chiến giữa tiêm kích J-16 và Rafale Pháp được Trung Quốc phát trên truyền hình.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã có đợt hé lộ hiếm hoi một phần hoạt động diễn tập chiến tranh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Trong cuộc diễn tập, một kịch bản không chiến giữa lực lượng Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có tiêm kích đa năng Rafale của Pháp đóng vai trò "quân xanh".

Diễn tập chiến tranh mô phỏng cuộc chạm trán giữa các phi cơ chiến đấu đa năng của Trung Quốc và Pháp. Ảnh: CCTV.
Diễn tập chiến tranh mô phỏng cuộc chạm trán giữa các phi cơ chiến đấu đa năng của Trung Quốc và Pháp. Ảnh: CCTV.
Xem chi tiết

Quân sự

Chi tiết mới về siêu tàu sân bay năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc

Những hình ảnh vệ tinh được công bố vào tháng 10 cho thấy tiến triển rõ rệt trong quá trình đóng một siêu tàu sân bay mới của Trung Quốc.

Mới đây, Viện Nghiên cứu Chính sách Cơ bản Quốc gia Nhật Bản (NIPPR) đưa ra đánh giá mới dựa trên các ảnh vệ tinh chụp tại xưởng đóng tàu Đại Liên, nơi con tàu đang được xây dựng.

tausanbay1.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới