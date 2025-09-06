Bộ Quốc phòng tuyên dương các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80

Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành gồm 52 khối (25 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số 20.574 đồng chí; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt 100% quân số tình nguyện tham gia diễu binh, diễu hành, 3.427 đồng chí đăng ký tham gia cả ba lần diễu binh, 164 đồng chí là sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả tham gia khối Dân quân tự vệ. Mỗi cá nhân đều xác định đây là vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức, đã có hơn 25.000 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự kiện diễu binh, diễu hành.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, sáng mùng 2/9, Quảng trường Ba Đình lại một lần nữa chứng kiến thời khắc lịch sử - 80 năm sau mùa thu cách mạng năm 1945, Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh bằng một đại lễ vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ, vừa thấm đỡ niềm tự hào dân tộc.

Đại diện các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 tham dự buổi lễ.

"Lễ kỷ niệm đã khắc họa ký ức thiêng liêng của của Quốc khánh 80 năm trước, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang, khẳng định vị thế vững vàng của đất nước trên hành trình vươn lên để trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, 4 lần hợp luyện, tổng hợp luyện, có những người xem cả 4 ngày, 4 lần và cả ngày Quốc khánh mùng 29. Thật bồi hồi, xúc động ngay cả người làm tổ chức hôm nay cũng thật hồi hồi, xúc động...

"Cả nước như cùng một nhịp thở, một nhịp đập con tim, ngân vang hai tiếng Việt Nam. Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 2/9 thực sự là ngày hội non sông, là ngày hội lớn của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã xúc động trong diễn văn kỷ niệm", Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.

Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi người chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, sự kiện trọng tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh không chỉ được nhân dân cả nước đón nhận bằng niềm tự hào mà còn được thế giới quan sát, ngắm nhìn với sự ngưỡng mộ.

Truyền thông quốc tế và khu vực đều dành những dòng, những trang trang trọng để nói về lễ kỷ niệm. Họ nhấn mạnh đây không chỉ là dịp để Việt Nam phô diễn sức mạnh quốc phòng mà còn là cách để thể hiện tinh thần hòa bình, đoàn kết và khát vọng phát triển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc, khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với các lực lượng khác, tất cả các các lực lượng của quân đội, dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tạo thêm một lễ diễu binh, diễu hùng tráng. So với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, tại lễ kỷ niệm này, tất cả các khối đều đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thế hào hùng hơn.

Các khối đi bộ giữ tốt đội hình hàng ngang, hàng dọc; các khối xe pháo quân sự bảo đảm tốt khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động; các khối đứng trang nghiêm, phấn khởi; lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ diễu binh, rước đuốc đúng kịch bản chung; lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh rất đẹp, chính quy, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và đây là lần đầu tiên chúng ta có lực lượng bảo đảm chủ quyền trên biển tham gia diễu binh.

Sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam, của các nước cũng như tính đúng đắn, hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta.

Về công tác bảo đảm phục vụ, chúng ta thấy rằng trang phục, trang bị, đạo cụ, phương tiện kỹ thuật của các khối, các lực lượng đẹp hơn, thống nhất và chính quy hơn.

Các lực lượng phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, quân y, các tổ giúp việc của Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã thầm lặng cống hiến để chúng ta có một kỷ niệm thành công trọn vẹn. Sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ cũng được nâng lên rõ rệt.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.

Chúng ta phải chuẩn bị mọi mặt và tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện từ đêm mùng 1/9, hầu như cán bộ, chiến sĩ đều thức trắng, song không đồng chí nào có biểu hiện mệt mỏi, tất cả đều phấn khởi, tự hào hoàn thành xuất sắc phần việc được giao. Khi luyện tập chúng ta đã trăm người như một đến khi kỷ niệm toàn bộ lực lượng diễu binh, diễu hành, bảo đảm phục vụ đã vạn người như một, tất cả các khối đều như một.

Những bước chân đều tăm tắp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các khối quần chúng nhân dân đã tạo nên bức tranh hoành tráng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tràng pháo tay vang dội, những tiếng hô Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, ánh mắt tự hào của hàng chục vạn người dân tại quảng trường đã khắc sâu một chân lý "Độc lập, tự do là nền tảng bất diệt, hạnh phúc, phồn vinh là mục tiêu vĩnh hằng".

Từ mùa thu cách mạng năm xưa đến hôm nay, bản hùng ca độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn ngân vang; lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh là minh chứng rực rỡ cho sức mạnh bất diệt của dân tộc Việt Nam, mãi mãi là niềm kiêu hãnh, tự hào của chúng ta.

Nỗ lực đó, thành quả đó, niềm tin yêu đó của nhân dân, sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế thuộc về toàn thể các đồng chí và tất cả chúng ta.

Chúng ta đã được sống trong những phút giây lịch sử, là một phần của lịch sử, đó là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên được trong mỗi chúng ta. Có thể khẳng định rằng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả vào thành công và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Những đóng góp ấy đã góp phần mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cho cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền của cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thành công của lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành lần này một lần nữa khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa dân tộc ta vững bước trong kỉ nguyên phát triển mới...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi động tác đi nghiêm trong Điều lệnh đội ngũ của QĐND Việt Nam nhằm bảo đảm đều, đẹp, dễ thực hiện.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.