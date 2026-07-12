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Trung Quốc thành công hạ cánh tên lửa giữa biển như SpaceX

Trung Quốc đã thu hồi thành công tầng đẩy tên lửa Trường Chinh-10B ngay lần đầu tiên, đánh dấu cột mốc phát triển công nghệ phóng tái sử dụng.

Tuệ Minh

Ngày 10 tháng 7, tên lửa Trường Chinh-10B đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công và đạt được thành tựu đầu tiên của Trung Quốc trong việc thu hồi có kiểm soát tầng đầu tiên của tên lửa đẩy.

Sau khi hạ cánh từ không gian, tầng đẩy có thể tái sử dụng đã được thu giữ bởi một hệ thống lưới đặc biệt trên biển, đánh dấu cả thành công đầu tiên của Trung Quốc trong việc thu hồi tên lửa và là lần đầu tiên trên thế giới thu hồi tên lửa đẩy bằng lưới.

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Tên lửa Trường Chinh-10B 63,6 mét phóng đi từ tỉnh Hải Nam.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vụ phóng thử nghiệm được thực hiện từ Trung tâm Vũ trụ Thương mại Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam.

Sau khi tách khỏi tầng thứ hai, tầng đầu tiên của tên lửa đã quay trở lại bệ phóng ngoài khơi thành công nhờ hệ thống điều khiển kết nối.

Được trang bị bảy động cơ chạy bằng dầu hỏa, tên lửa cao khoảng 63,6 mét 63,6 mé (209 feet) đã cất cánh lúc 12:15 sáng EDT (04:15 UTC), hay 12:15 chiều giờ địa phương tại sân bay vũ trụ ven biển ở Ôn Xương.

Khoảng 10 phút sau, tầng đẩy Long March 10B hạ cánh từ không gian và tự điều khiển vào một khung bốn chân gắn trên một tàu ngoài khơi. Các dây cáp căng được bố trí theo hình lưới trên tàu đã bắt giữ tên lửa khi nó tắt động cơ hạ cánh, khiến phần tầng đẩy đang bốc khói lơ lửng giữa không trung.

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Con tàu với thiết kế đặc biệt cùng lưới hấp thụ lực đã giúp tầng đẩy tên lửa hạ cánh thành công.

Tầng trên của tên lửa tiếp tục bay vào quỹ đạo và triển khai một tải trọng chỉ được biết đến với tên gọi CX-26. Các quan chức Trung Quốc ca ngợi chuyến bay là một “thành công hoàn toàn”.

Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quan sát hải dương học Haiyang-2E. Vệ tinh này được thiết kế để phục vụ việc bảo vệ quyền hàng hải, phòng chống thiên tai, phát triển tài nguyên biển và nghiên cứu khoa học .

Vệ tinh Haiyang-2E sẽ thay thế vệ tinh Haiyang-2B được phóng vào năm 2018 và sẽ hoạt động song song với các vệ tinh Haiyang-2C và Haiyang-2D hiện đang vận hành.

Cách Trung Quốc thu hồi tên lửa Trường Chinh - 10B có gì khác biệt?
CGTN/Tân Hoa Xã/Xinhua
#Tiến bộ công nghệ tên lửa tái sử dụng #Phá kỷ lục thu hồi tầng đẩy tên lửa #Phóng thử thành công tên lửa Long March-10B #Phát triển công nghệ vũ trụ Trung Quốc #Vệ tinh quan sát hải dương học

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