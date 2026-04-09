Trung Quốc lần đầu khoan xuyên lớp băng Nam Cực xuống độ sâu kỷ lục (3.413m), mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu khí hậu và môi trường cổ đại của Trái đất.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết Đoàn thám hiểm Nam Cực lần thứ 42 của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới khi thực hiện thành công thí nghiệm khoan nước nóng đầu tiên trên dải băng Nam Cực, đạt độ sâu 3.413m, vượt xa kỷ lục thế giới trước đó là 2.540m.

Thí nghiệm khoan khoa học đầu tiên vào hồ ngầm Kỳ Lân, nằm dưới lớp băng dày ở Đông Nam Cực, đã hoàn thành từ ngày 5/2. Kết quả này cho thấy Trung Quốc đã có khả năng triển khai nghiên cứu khoan tại hơn 90% diện tích dải băng Nam Cực cũng như toàn bộ dải băng Bắc Cực.

Trung Quốc lập kỷ lục khoan nước nóng sâu 3.413m tại Nam Cực. Ảnh: CCTV News.

Khoan nước nóng được xem là phương pháp nghiên cứu tiên tiến để tìm hiểu những thay đổi môi trường cổ đại của Trái đất, dự đoán biến đổi khí hậu, khám phá giới hạn của sự sống và mở rộng kiến ​​thức của nhân loại.

So với công nghệ khoan cơ học truyền thống, phương pháp khoan nước nóng có khả năng xuyên sâu tốt hơn, hiệu quả cao hơn, ít gây ra sự xáo trộn cấu trúc băng và dễ dàng hơn trong việc thực hiện các hoạt động khoan đường kính lớn với độ sạch cao. Công nghệ này cho phép tiếp cận hiệu quả những khu vực nhạy cảm như hồ ngầm, đáy băng hay mặt dưới của thềm băng.

Nhờ vậy, khoan nước nóng hiện được xem là công nghệ chủ đạo trên thế giới trong nghiên cứu môi trường sâu của các tảng băng và thềm băng ở vùng cực.

Mục tiêu chính của thí nghiệm lần này mà nhóm nghiên cứu Trung Quốc hướng tới là tập trung kiểm chứng hệ thống khoan kết hợp nước nóng và công nghệ tan chảy nhiệt trên dải băng dày ở Nam Cực. Việc khoan xuyên qua lớp băng phía trên hồ ngầm Kỳ Lân đã tạo ra một kênh tiếp cận không gây ô nhiễm, mở đường cho các nghiên cứu quan trắc tại chỗ, cũng như thu thập mẫu nước và trầm tích đáy hồ trong tương lai.

Thí nghiệm được thực hiện tại một tảng băng dày hơn 3.000m. Các chuyên gia đã tích hợp nhiều loại thiết bị phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của vùng cực và đáp ứng các yêu cầu về khoan chính xác, nhanh chóng và sạch sẽ. Quá trình triển khai cũng vượt qua hàng loạt thách thức kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả ở độ sâu lớn.

Thành công của dự án trên không chỉ giúp Trung Quốc lấp đầy khoảng trống trong công nghệ khoan băng sâu mà còn thể hiện định hướng phát triển “thám hiểm xanh” và "công nghệ thân thiện môi trường".