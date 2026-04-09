Trung Quốc lần đầu khoan xuyên lớp băng Nam Cực xuống độ sâu kỷ lục

Trung Quốc lần đầu khoan xuyên lớp băng Nam Cực xuống độ sâu kỷ lục (3.413m), mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu khí hậu và môi trường cổ đại của Trái đất.

Tâm Anh (TH)

Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết Đoàn thám hiểm Nam Cực lần thứ 42 của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới khi thực hiện thành công thí nghiệm khoan nước nóng đầu tiên trên dải băng Nam Cực, đạt độ sâu 3.413m, vượt xa kỷ lục thế giới trước đó là 2.540m.

Thí nghiệm khoan khoa học đầu tiên vào hồ ngầm Kỳ Lân, nằm dưới lớp băng dày ở Đông Nam Cực, đã hoàn thành từ ngày 5/2. Kết quả này cho thấy Trung Quốc đã có khả năng triển khai nghiên cứu khoan tại hơn 90% diện tích dải băng Nam Cực cũng như toàn bộ dải băng Bắc Cực.

Trung Quốc lập kỷ lục khoan nước nóng sâu 3.413m tại Nam Cực. Ảnh: CCTV News.

Khoan nước nóng được xem là phương pháp nghiên cứu tiên tiến để tìm hiểu những thay đổi môi trường cổ đại của Trái đất, dự đoán biến đổi khí hậu, khám phá giới hạn của sự sống và mở rộng kiến ​​thức của nhân loại.

So với công nghệ khoan cơ học truyền thống, phương pháp khoan nước nóng có khả năng xuyên sâu tốt hơn, hiệu quả cao hơn, ít gây ra sự xáo trộn cấu trúc băng và dễ dàng hơn trong việc thực hiện các hoạt động khoan đường kính lớn với độ sạch cao. Công nghệ này cho phép tiếp cận hiệu quả những khu vực nhạy cảm như hồ ngầm, đáy băng hay mặt dưới của thềm băng.

Nhờ vậy, khoan nước nóng hiện được xem là công nghệ chủ đạo trên thế giới trong nghiên cứu môi trường sâu của các tảng băng và thềm băng ở vùng cực.

Mục tiêu chính của thí nghiệm lần này mà nhóm nghiên cứu Trung Quốc hướng tới là tập trung kiểm chứng hệ thống khoan kết hợp nước nóng và công nghệ tan chảy nhiệt trên dải băng dày ở Nam Cực. Việc khoan xuyên qua lớp băng phía trên hồ ngầm Kỳ Lân đã tạo ra một kênh tiếp cận không gây ô nhiễm, mở đường cho các nghiên cứu quan trắc tại chỗ, cũng như thu thập mẫu nước và trầm tích đáy hồ trong tương lai.

Thí nghiệm được thực hiện tại một tảng băng dày hơn 3.000m. Các chuyên gia đã tích hợp nhiều loại thiết bị phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của vùng cực và đáp ứng các yêu cầu về khoan chính xác, nhanh chóng và sạch sẽ. Quá trình triển khai cũng vượt qua hàng loạt thách thức kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả ở độ sâu lớn.

Thành công của dự án trên không chỉ giúp Trung Quốc lấp đầy khoảng trống trong công nghệ khoan băng sâu mà còn thể hiện định hướng phát triển “thám hiểm xanh” và "công nghệ thân thiện môi trường".

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Trung Quốc #Nam Cực #lớp băng Nam Cực #kỷ lục

Chuyên gia hé lộ vi sinh vật có khả năng sinh tồn đặc biệt ở Nam Cực

Một số vi sinh vật tại Nam Cực có thể tồn tại bằng cách hấp thụ các loại khí trong khí quyển và có thể sống sót ở nhiệt độ từ -20 độ C đến 75 độ C.

Theo Tân Hoa Xã, một số vi sinh vật tại Nam Cực được các chuyên gia ở Australia phát hiện có thể tồn tại bằng cách hấp thụ các loại khí trong khí quyển trong phạm vi nhiệt độ cực kỳ rộng, hé lộ những manh mối mới về khả năng phục hồi của sự sống trong môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Holtedahl Mountains, Dronning Maud Land, Antarctica. Ry Holland/theconversation.
Các nhà nghiên cứu cho biết một số vi sinh vật tại Nam Cực có thể sống sót ở nhiệt độ từ -20 độ C đến 75 độ C, tương đương biên độ lên tới 95 độ C. Ảnh: Braydon Moloney/Northern Pictures.
Tảng băng khổng lồ ở Nam Cực trôi dạt gần 40 năm, sắp biến mất

Sau gần 40 năm trôi dạt khỏi thềm băng Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới cuối cùng đã bắt đầu vỡ ra và có thể biến mất hoàn toàn trong thời gian tới.

Theo một báo cáo gần đây của truyền thông khoa học quốc tế, A23a, một tảng băng khổng lồ ở Nam Cực - từng được coi là một trong những tảng băng lớn nhất thế giới, đang tan rã nhanh chóng.

Loài cá có máu trong suốt, tồn tại giữa đại dương băng giá Nam Cực

Giữa đại dương băng giá Nam Cực, một loài cá kỳ lạ đã tiến hóa những đặc điểm sinh học chưa từng có để tồn tại.

Cá băng Nam Cực và khả năng phi thường nơi băng giá. Cá băng Nam Cực, thuộc họ Channichthyidae, là nhóm cá sinh sống quanh lục địa Nam Cực, nổi tiếng vì cơ thể gần như trong suốt và khả năng sống ở vùng nước lạnh khắc nghiệt. Ảnh: scientificamerican.com.
Cá băng Nam Cực và khả năng phi thường nơi băng giá. Cá băng Nam Cực, thuộc họ Channichthyidae, là nhóm cá sinh sống quanh lục địa Nam Cực, nổi tiếng vì cơ thể gần như trong suốt và khả năng sống ở vùng nước lạnh khắc nghiệt. Ảnh: scientificamerican.com.
Máu trong suốt do không có hemoglobin. Điểm đặc biệt nhất của cá băng là máu không chứa hemoglobin, sắc tố tạo màu đỏ ở hầu hết các loài động vật có xương sống, khiến máu của chúng gần như trong suốt. Ảnh: fishesofaustralia.net.au
Máu trong suốt do không có hemoglobin. Điểm đặc biệt nhất của cá băng là máu không chứa hemoglobin, sắc tố tạo màu đỏ ở hầu hết các loài động vật có xương sống, khiến máu của chúng gần như trong suốt. Ảnh: fishesofaustralia.net.au
