Kho tri thức

Chuyên gia hé lộ vi sinh vật có khả năng sinh tồn đặc biệt ở Nam Cực

Một số vi sinh vật tại Nam Cực có thể tồn tại bằng cách hấp thụ các loại khí trong khí quyển và có thể sống sót ở nhiệt độ từ -20 độ C đến 75 độ C.

Tâm Anh (TH)
Theo Tân Hoa Xã, một số vi sinh vật tại Nam Cực được các chuyên gia ở Australia phát hiện có thể tồn tại bằng cách hấp thụ các loại khí trong khí quyển trong phạm vi nhiệt độ cực kỳ rộng, hé lộ những manh mối mới về khả năng phục hồi của sự sống trong môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Holtedahl Mountains, Dronning Maud Land, Antarctica. Ry Holland/theconversation.
Các nhà nghiên cứu cho biết một số vi sinh vật tại Nam Cực có thể sống sót ở nhiệt độ từ -20 độ C đến 75 độ C, tương đương biên độ lên tới 95 độ C. Ảnh: Braydon Moloney/Northern Pictures.
"Điều này giống như việc thấy một con chim cánh cụt phát triển tốt trong rừng nhiệt đới", nhà khoa học Ry Holland, đồng tác giả nghiên cứu công bố trên tạp chí The ISME Journal, cho biết. Ảnh: Braydon Moloney/Northern Pictures.
Nghiên cứu cho thấy khả năng sống sót của các vi sinh vật nhờ hấp thụ các khí trong khí quyển, bao gồm hydro và carbon monoxide, có khả năng diễn ra quanh năm tại khu vực Đông Nam Cực và được dự báo sẽ gia tăng khi khí hậu trên Trái đất ấm lên. Ảnh: Ry Holland.
Quá trình trên được gọi là "aerotrophy" cho phép các vi sinh vật không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh trong những mùa Đông tối tăm và giá lạnh tại Nam Cực. Đồng thời, quá trình này còn giúp chúng thích nghi với môi trường trong tương lai khi nhiệt độ ngày càng tăng. Ảnh: Darrell Gulin; Getty Images.
Nhà khoa học Ry Holland cho biết phát hiện mới giúp giải mã cách sự sống tồn tại trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái đất. Ảnh: scenic.com.au.
Nhóm nghiên cứu của nhà khoa học Ry Holland đã đo lường khả năng tiêu thụ khí của vi sinh vật trong cả phòng thí nghiệm và thực địa, đồng thời giải trình tự ADN của vi sinh vật để xác định loài, gene và nguồn năng lượng. Qua đó, họ phát hiện "aerotrophy" là một chiến lược sinh tồn phổ biến và mang tính nền tảng ở khắp Nam Cực. Ảnh: scenic.com.au.
