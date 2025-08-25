Trung Quốc đưa AI Tôn Ngộ Không lên "Thiên Cung"

Trung Quốc đã triển khai chatbot đầu tiên mang tên "Tôn Ngộ Không" trên trạm vũ trụ Thiên Cung, công cụ AI này sẽ giúp cải thiện an toàn, điều hướng và phối hợp trên quỹ đạo.

Thành viên mới nhất trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc là một chatbot AI chuyên về định vị và lập kế hoạch chiến thuật. Được đặt tên là Wukong AI - theo tên nhân vật chính của truyền thuyết "Mỹ hầu vương" trong thần thoại Trung Quốc, Tôn Ngộ Không.

Chatbot AI này đã được đưa vào sử dụng trên trạm vũ trụ vào giữa tháng 7 và đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: hỗ trợ ba phi hành gia trong một chuyến đi bộ ngoài không gian.

"Mỹ hầu vương" Ngộ Không với vai trò là một Chatbot AI bảo đảm an toàn cho các phi hành gia trên Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh: GenAI

Thông tin về Wukong AI vẫn còn hạn chế. Chính quyền Trung Quốc cho biết họ phát triển nó từ một mô hình AI nguồn mở trong nước. Theo Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, các kỹ sư đã thiết kế nó để đáp ứng các yêu cầu của các sứ mệnh không gian có người lái và tập trung cơ sở kiến ​​thức của nó vào dữ liệu chuyến bay hàng không vũ trụ.

Zou Pengfei thuộc trung tâm đào tạo phi hành gia, phát biểu với Tân Hoa Xã: "Hệ thống này có thể cung cấp hỗ trợ thông tin nhanh chóng và hiệu quả cho các hoạt động phức tạp và xử lý lỗi của các thành viên phi hành đoàn, cải thiện hiệu quả công việc, hỗ trợ tâm lý trên quỹ đạo và phối hợp giữa các nhóm không gian và mặt đất".

Các kỹ thuật viên đã kết nối AI với Thiên Cung vào ngày 15 tháng 7. Hệ thống bắt đầu hỗ trợ một tháng sau đó, đánh dấu lần đầu tiên trạm vũ trụ Trung Quốc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong các sứ mệnh trên quỹ đạo.

Wukong AI đã hỗ trợ phi hành đoàn trong một sứ mệnh kéo dài sáu tiếng rưỡi, bao gồm việc các phi hành gia lắp đặt thiết bị bảo vệ rác vũ trụ trong một chuyến đi bộ ngoài không gian và thực hiện kiểm tra định kỳ trạm.

Các phi hành gia Taikonaut tuyên bố trợ lý mới của họ "cung cấp nội dung rất toàn diện". Truyền thông Trung Quốc mô tả Wukong AI là một hệ thống hỏi đáp cổ điển được chia thành hai mô-đun: một mô-đun được lắp đặt trên trạm vũ trụ và một mô-đun trên Trái Đất.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc trên không gian. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mô-đun mặt đất thực hiện phân tích chuyên sâu, trong khi mô-đun đi cùng phi hành đoàn giải quyết các thách thức trước mắt. Sự kết hợp của cả hai tạo ra một trợ lý tiên tiến có khả năng thích ứng với từng nhiệm vụ.

Wukong không phải là hệ thống AI đầu tiên trong không gian, cũng không phải là hệ thống đầu tiên trên trạm. Trạm Vũ trụ Quốc tế đã có Astrobee, một robot hỗ trợ các phi hành gia thực hiện các nhiệm vụ thường ngày, và CIMON, một hệ thống hỗ trợ tâm lý giao tiếp. Điểm đặc biệt của Wukong AI là nó kết hợp các chức năng của một trợ lý thông minh - giống như những trợ lý được sử dụng trên Trái Đất - với trọng tâm hoàn toàn vào việc định hướng không gian.

Trạm Thiên Cung là trọng tâm trong chiến lược củng cố vị thế cường quốc vũ trụ của Trung Quốc trong 30 năm tới. Hiện tại, trạm này đóng vai trò là phòng thí nghiệm vi trọng lực cho các thí nghiệm không thể thực hiện trên Trái Đất. Trong tương lai, Trung Quốc có kế hoạch mở rộng và biến nó thành một nền tảng hậu cần và đào tạo trung gian giữa Mặt Trăng và bề mặt Trái Đất.

Vậy lý do AI này được đặt tên là gì? Tôn Ngộ Không là một nhân vật thần thoại xuất hiện trong tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký . Ở Trung Quốc, ông tượng trưng cho sự khôn ngoan, khả năng thích nghi, sức bền và sự ham học hỏi.