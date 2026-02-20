Hà Nội

Xã hội

Triệu tập 9 đối tượng vụ hành hung công an viên ở Hải Phòng

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông tin vừa triệu tập 9 đối tượng làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 15/2 tại TDP Đông Tây, Hòa Bình, Hải Phòng, ông V.V.K (SN 1975, trú tại TDP Đông Tây, Hòa Bình, Hải Phòng) bị một nhóm đối tượng nam thanh niên dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt.

65554.jpg
Các đối tượng liên quan

Hậu quả, ông V.V.K bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Sau đó, ngày 16/2, gia đình ông V.V.K tới Công an phường Hòa Bình trình báo.

Nhận được tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập 9 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục điều tra đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

