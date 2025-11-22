'Trót dại' với chồng cũ, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

Sau đêm mặn nồng, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn dài của chồng cũ. Dòng tin nhắn ấy khiến tôi cười trong nước mắt.

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 7 năm. Chúng tôi có chung 1 cô con gái, năm nay vừa tròn 7 tuổi.

Chồng cũ là mối tình đầu và có lẽ cũng là mối tình sâu đậm nhất của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm sinh viên, gắn bó với nhau thêm 3 năm đầy gian nan trong hành trình gây dựng sự nghiệp rồi mới làm đám cưới.

Vậy mà chỉ sau 1 năm rưỡi chung sống, chúng tôi đã ly hôn. Sự đổ vỡ ấy bắt nguồn từ một quả nho.

Sau khi tôi sinh con, chồng đón mẹ ra sống cùng. Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Trong việc chăm sóc con cháu, quan điểm càng trái ngược.

Tôi ly hôn nhưng lòng vẫn đầy vấn vương với chồng cũ. Ảnh minh họa (FP)

Một lần, khách của mẹ chồng tôi ghé thăm vào giờ cơm. Tôi bê tô cháo đến cho con ăn dặm thì thấy bà đã đút cho cháu ăn gần hết 1 quả nho. Tôi bảo bà: “Con đã nói với mẹ rồi, đến giờ ăn dặm thì mẹ đừng cho cháu ăn gì nữa”.

Có lẽ, vì nhà có khách nên bà muốn lên mặt. Bà đanh giọng nói tôi: “Chỉ một quả nho, việc gì chị phải lớn tiếng. Chắc mình chị biết nuôi con”.

Tôi không cãi lại, bế phắt con bỏ vào phòng. Bà lớn tiếng mắng tôi hỗn láo. Chồng tôi thấy vậy thì bênh mẹ, chạy lên phòng mắng tôi. Vợ chồng nói qua nói lại, anh tát tôi một cái cháy má. Tôi ôm con bỏ về ngoại và ly hôn. Anh không níu kéo, tôi cũng chẳng chần chừ.

Cách đây 2 năm, tôi tái hôn với người đàn ông kém mình 4 tuổi. Con gái vẫn sống cùng tôi. Không biết có phải do quá vội vàng hay không mà một lần nữa, tôi thấy mình đi lầm đường. Cuộc hôn nhân này không cho tôi hạnh phúc mà chỉ toàn những mâu thuẫn vụn vặt.

Người chồng mới còn quá trẻ để có thể thấu hiểu và cho tôi cảm giác an toàn. Và mỗi khi chồng mới vô tâm, tôi lại nhớ chồng cũ da diết, nhớ đến cái ôm thật chặt và những lời động viên đúng lúc của anh.

Có lần, tôi và chồng mới cãi nhau dữ dội. Anh ta hất tung mâm cơm khiến con gái tôi khóc thét. Quá uất ức và sợ hãi, tôi đưa con đi khỏi nhà.

Bơ vơ giữa đêm tối, tôi chẳng biết bấu víu vào ai ngoài chồng cũ. Chỉ sau một cuộc gọi, mẹ con tôi đã được anh đón về nhà. Căn nhà ấy vẫn thế, vẫn như ngày nào có bàn tay tôi sắp xếp, dọn dẹp. Nó cho tôi cảm giác bình yên như thể đây mới là nhà mình.

Cho con gái ngủ xong xuôi, chúng tôi cùng nhau uống rượu. Cả hai nói với nhau nhiều điều. Trước mặt chồng cũ, tôi có thể khóc, cười mà chẳng phải kiêng dè.

Cuối cùng, trong men say, tôi đã ngã vào lòng chồng cũ, tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào mình khao khát bấy lâu nay.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn: “Em đã có gia đình, anh cũng chuẩn bị tái hôn. Chuyện hôm qua chỉ là sự cố, chúng ta hãy quên đi. Nếu cần, em cứ để con cho anh chăm sóc một thời gian. Em sắp xếp cuộc sống riêng, khi nào ổn thỏa thì đón con về”.

Tôi cười trong nước mắt. Thì ra, đêm qua chỉ một mình tôi hạnh phúc, còn với chồng cũ chỉ là sự ban ơn.

Tôi đưa con trở về nhà, lòng xác định chấm dứt hoàn toàn với chồng cũ, học cách sống hòa hợp với chồng mới. Oái oăm thay, khoảng 3 tháng sau đó, tôi phát hiện mình mang thai. Cái thai này, tôi chắc chắn là của chồng cũ.

Tôi không tin nổi, cuộc đời mình lại trớ trêu đến vậy. Tôi đứng giữa ngã ba đường mà chẳng biết đi về phía nào. Liệu tôi có thể sống với chồng mới khi đang mang trong mình con của chồng cũ? Nếu cho chồng cũ biết sự thật về cái thai, liệu anh ta có từ bỏ hôn sự để về với mẹ con tôi?

Hướng đi nào cũng quá mông lung và cay đắng với tôi lúc này. Chỉ vì một đêm “lỡ dại”, tôi đã đưa đời mình vào ngõ cụt. Trong tình cảnh này, tôi phải làm sao để các con được sống bình yên mà đời mình cũng bớt khổ?