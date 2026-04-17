Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Trong ngôi mộ cổ, hai người nằm ngủ trong vòng tay nhau

Hai người được chôn cất trong ngôi mộ nguyên thủy được tìm thấy đang nằm trong vòng tay nhau, đặt ra nhiều câu hỏi về danh tính thực sự.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Phong tục mai táng truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt là trong giới quý tộc thời xưa, vô cùng cầu kỳ. Để thể hiện địa vị và uy tín, tang lễ thường bao gồm một loạt các vật phẩm quý giá lộng lẫy. Những đồ tùy táng phong phú này không chỉ tượng trưng cho dòng dõi quý tộc của người quá cố, mà còn phản ánh tầm giá trị văn hóa coi trọng mà xã hội xưa mong muốn đặt vào thế giới bên kia, đương nhiên điều này cũng thu hút sự thèm muốn của những kẻ trộm mộ.

Tại một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), một ngôi mộ cổ từng tráng lệ nay đã trở thành mục tiêu của những kẻ cướp mộ. Ngôi mộ cổ này là kho báu của các nền văn minh cổ đại, việc khai quật chúng có thể cung cấp cho chúng ta những manh mối quan trọng về lịch sử và văn hóa cổ.

Tuy nhiên, khi các nhà khảo cổ học lần đầu tiên phát hiện ngôi mộ này cảnh tượng thật ảm đạm. Ngôi mộ đầy những lỗ do kẻ cướp đào bới và bị hư hại nghiêm trọng. Điều đáng ngạc nhiên, bên dưới đáy ngôi mộ bị cướp phá này lại có một lớp đá phiến xanh dày. Những phiến đá này, được đặt khéo léo ở mặt đáy ngôi mộ, rõ ràng là một biện pháp chống trộm do người xưa thiết kế để ngăn chặn những kẻ trộm mộ.

Những kẻ trộm mộ đã hoàn toàn bỏ sót lớp đá này, khiến chúng bỏ lỡ phần quan trọng nhất của ngôi mộ cổ. Vì thế, phát hiện này đã mang lại hy vọng mới cho toàn bộ quần thể ngôi mộ và định hướng các nghiên cứu khảo cổ học sau đó.

Ảnh: @Sohu.

Ngôi mộ này không còn chứa bất kỳ đồ tùy táng truyền thống nào, ngoài một bức tranh tường trên tường mộ. Tuy nhiên, điều bí ẩn nhất là dưới đáy mộ còn có một chiếc giường cổ. Hai thi thể nằm trên giường, ngủ trong vòng tay nhau một cách thân mật. Rõ ràng đây là lễ an táng chung của vợ chồng, nhưng điều khó hiểu hơn nữa là tư thế của hai thi hài, giống với tư thế của Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, họ nằm sát bên nhau, vẻ mặt thanh thản.

Ảnh: @Sohu.

Thông qua các bức tranh tường và phân tích kỹ lưỡng tóc và răng của người quá cố, các nhà khảo cổ học suy đoán rằng hai người trong ngôi mộ có thể là người da trắng từ thời nhà Tống đến từ phía Bắc.

Danh tính của những người trong ngôi mộ là gì? Bối cảnh lịch sử của họ ra sao? Những bí ẩn này vẫn còn đó, khơi gợi nhiều suy nghĩ và bao trùm sự tò mò. Ngôi mộ cổ này không chỉ mang đến cho chúng ta một bước đột phá khảo cổ học lớn, mà còn là một góc nhìn độc đáo về sự giao thoa của các nền văn hóa cổ đại. Nó không chỉ tiết lộ những đặc điểm độc đáo của phong tục mai táng truyền thống Trung Quốc, mà còn khơi gợi sự tò mò vô tận về những câu chuyện lịch sử bị lãng quên.

Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#ngôi mộ cổ #hài cốt #mai táng #thi thể #chôn cất

Bài liên quan

Kho tri thức

Bốn ngón tay bằng đồng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được khai quật, trong đó bốn ngón tay bằng đồng trở thành chi tiết gây chấn động. Bí ẩn nào đang được hé lộ?

Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Thụy Sĩ.

Ban đầu, các chuyên gia suy đoán rằng, hiện vật bằng đồng này có thể là một vũ khí hoặc công cụ được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi ghép nối và phân tích kỹ hơn các di vật, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, bộ xương của người trong mộ được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu mỗi cánh tay trái.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Ministry of Culture.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có. Ảnh: @Ministry of Culture.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã cái chết của chiến binh người Celt trong gần 20 mộ cổ 2.400 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật được 18 ngôi mộ của các "chiến binh" người Celt ở Pháp. Những mộ cổ này có vị trí chôn cất rất bất thường.

Khoảng 2.400 năm trước, hơn 10 nam giới Celt - có thể là chiến binh - được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng đứng khác thường ở vùng đất ngày nay là Dijon, Pháp. Những ngôi mộ này được các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) phát hiện bên cạnh một trường tiểu học vào năm 2025 - 2026. Ảnh: Frederic Bourigault/Getty Images.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời Đồ sắt (từ năm 450 trước Công nguyên đến năm 25 trước Công nguyên), khi người Gaul - một liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc Celt - sinh sống ở Pháp. Ảnh: Hervé Laganier/Inrap.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới