Trong ngôi mộ cổ, hai người nằm ngủ trong vòng tay nhau

Hai người được chôn cất trong ngôi mộ nguyên thủy được tìm thấy đang nằm trong vòng tay nhau, đặt ra nhiều câu hỏi về danh tính thực sự.

Phong tục mai táng truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt là trong giới quý tộc thời xưa, vô cùng cầu kỳ. Để thể hiện địa vị và uy tín, tang lễ thường bao gồm một loạt các vật phẩm quý giá lộng lẫy. Những đồ tùy táng phong phú này không chỉ tượng trưng cho dòng dõi quý tộc của người quá cố, mà còn phản ánh tầm giá trị văn hóa coi trọng mà xã hội xưa mong muốn đặt vào thế giới bên kia, đương nhiên điều này cũng thu hút sự thèm muốn của những kẻ trộm mộ.

Tại một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), một ngôi mộ cổ từng tráng lệ nay đã trở thành mục tiêu của những kẻ cướp mộ. Ngôi mộ cổ này là kho báu của các nền văn minh cổ đại, việc khai quật chúng có thể cung cấp cho chúng ta những manh mối quan trọng về lịch sử và văn hóa cổ.

Tuy nhiên, khi các nhà khảo cổ học lần đầu tiên phát hiện ngôi mộ này cảnh tượng thật ảm đạm. Ngôi mộ đầy những lỗ do kẻ cướp đào bới và bị hư hại nghiêm trọng. Điều đáng ngạc nhiên, bên dưới đáy ngôi mộ bị cướp phá này lại có một lớp đá phiến xanh dày. Những phiến đá này, được đặt khéo léo ở mặt đáy ngôi mộ, rõ ràng là một biện pháp chống trộm do người xưa thiết kế để ngăn chặn những kẻ trộm mộ.

Những kẻ trộm mộ đã hoàn toàn bỏ sót lớp đá này, khiến chúng bỏ lỡ phần quan trọng nhất của ngôi mộ cổ. Vì thế, phát hiện này đã mang lại hy vọng mới cho toàn bộ quần thể ngôi mộ và định hướng các nghiên cứu khảo cổ học sau đó.

Ngôi mộ này không còn chứa bất kỳ đồ tùy táng truyền thống nào, ngoài một bức tranh tường trên tường mộ. Tuy nhiên, điều bí ẩn nhất là dưới đáy mộ còn có một chiếc giường cổ. Hai thi thể nằm trên giường, ngủ trong vòng tay nhau một cách thân mật. Rõ ràng đây là lễ an táng chung của vợ chồng, nhưng điều khó hiểu hơn nữa là tư thế của hai thi hài, giống với tư thế của Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, họ nằm sát bên nhau, vẻ mặt thanh thản.

Thông qua các bức tranh tường và phân tích kỹ lưỡng tóc và răng của người quá cố, các nhà khảo cổ học suy đoán rằng hai người trong ngôi mộ có thể là người da trắng từ thời nhà Tống đến từ phía Bắc.

Danh tính của những người trong ngôi mộ là gì? Bối cảnh lịch sử của họ ra sao? Những bí ẩn này vẫn còn đó, khơi gợi nhiều suy nghĩ và bao trùm sự tò mò. Ngôi mộ cổ này không chỉ mang đến cho chúng ta một bước đột phá khảo cổ học lớn, mà còn là một góc nhìn độc đáo về sự giao thoa của các nền văn hóa cổ đại. Nó không chỉ tiết lộ những đặc điểm độc đáo của phong tục mai táng truyền thống Trung Quốc, mà còn khơi gợi sự tò mò vô tận về những câu chuyện lịch sử bị lãng quên.