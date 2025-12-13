Hà Nội

Xã hội

Trời rét sâu, Phú Thọ khuyến cáo không sưởi ấm bằng than trong phòng kín

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các ngành, địa phương ứng phó với rét đậm, rét hại, người dân không sưởi ấm bằng bếp than trong phòng kín để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Hinh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành công văn về chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại trên địa bàn.

mua-ret-120251212065038.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm, rét hại bắt đầu từ ngày 13/12. Khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi và trung du phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Thực hiện Công điện số 40/CĐ-BCĐ-BNNMT của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến đợt không khí lạnh, kịp thời thông tin, cảnh báo để nhân dân chủ động phòng tránh và triển khai các phương án ứng phó.

Theo công văn, Phú Thọ nhấn mạnh việc tăng cường hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú. Khuyến cáo người dân không sử dụng bếp than, bếp củi sưởi ấm trong phòng kín nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc khí, tránh xảy ra thiệt hại về người.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, sản xuất hoa màu... gia cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

