Trở về từ không gian sau 3.856 vòng quay Trái Đất

Sau 8 tháng thực hiện sứ mệnh nghiên cứu ngoài không gian, ba nhà phi hành vũ trụ đã hạ cánh an toàn xuống thảo nguyên Kazakhstan.

Sau khi hoàn thành 3.856 vòng quay quanh Trái Đất và vượt qua chặng đường hơn 164 triệu km, phi hành gia Chris Williams của NASA đã trở về Trái Đất thành công. Chuyến đi kéo dài 8 tháng này đóng góp quan trọng cho khoa học và phục vụ hành trình đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Chris Williams cùng hai phi hành gia người Nga Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev đã hạ cánh an toàn xuống phía đông nam thành phố Dhezkazgan (Kazakhstan) bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-28.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-28 bung dù hạ cánh ngay sát mặt đất trên thảo nguyên Kazakhstan, kết thúc sứ mệnh nghiên cứu kéo dài 8 tháng. (Ảnh: NASA+)

Phi hành đoàn xuất phát lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 27/11/2025. Trong suốt 241 ngày ở ngoài không gian, họ liên tục thực hiện các thí nghiệm khoa học và bảo trì trạm. Đây là chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của Chris Williams và Sergei Mikaev, trong khi với Sergey Kud-Sverchkov thì đây là lần thứ hai.

Các thành viên phi hành đoàn Expedition 74 (từ trái sang) Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev trở về Trái Đất trên tàu Soyuz MS-28. (Ảnh: NASA/James Blair)

Trong thời gian làm việc trên phòng thí nghiệm quỹ đạo, Williams tham gia nhiều nghiên cứu khoa học và thử nghiệm công nghệ quan trọng. Các dự án bao gồm nghiên cứu hỗ trợ phát triển phương pháp điều trị ung thư mới, cũng như các thử nghiệm cải tiến sản xuất vật liệu dùng cho máy tính hiệu năng cao và thiết bị điện tử vũ trụ.

Williams cũng hoàn thành hai chuyến đi bộ ngoài không gian. Lần đầu tiên giúp chuẩn bị cho việc nâng cấp hệ thống năng lượng của trạm. Lần thứ hai tập trung vào việc thay thế một khớp nối bị hỏng trên cánh tay robot Canadarm2.

Những công việc bảo trì và nghiên cứu này vừa giúp cải thiện cuộc sống trên Trái Đất, vừa hỗ trợ NASA chuẩn bị cho các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế tại điểm hạ cánh, ba phi hành gia di chuyển bằng trực thăng đến Karaganda (Kazakhstan) nơi đặt đội cứu hộ. Từ đây, Williams sẽ lên chuyên cơ của NASA để trở về Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston (Mỹ).

Sứ mệnh lần này tiếp tục đánh dấu mốc hơn 25 năm con người hiện diện liên tục trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Môi trường độc đáo trên trạm cho phép các nhà khoa học thực hiện những phát hiện mà điều kiện bình thường trên Trái Đất không thể đáp ứng.