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Kho tri thức

Sửng sốt cảnh cá voi sát thủ lao như tên bắn, xé nát cá mặt trăng khổng lồ

Giới khoa học bất ngờ trước chiến thuật săn mồi kỳ lạ của cá voi sát thủ, khi chúng lao thân mình nặng hàng tấn vào cá mặt trăng để xé nhỏ con mồi.

Hà Vy

Cá voi sát thủ (Orcinus orca) từ lâu đã nổi tiếng với các chiến thuật săn mồi tinh vi và tàn khốc. Chúng biết tạo sóng dội để hất hải cẩu khỏi băng trôi, hoặc phẫu thuật chính xác để lấy bộ gan béo ngậy của cá mập trắng đại dương.

Mới đây tại vịnh California, loài sát thủ đỉnh cao này lại khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng. Chúng vận dụng sức mạnh và sự khôn ngoan vào một hành vi kỳ lạ: lao thẳng ở tốc độ cao vào những con cá mặt trăng khổng lồ khiến con mồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Nhà sinh học biển Erick Higuera Rivas thuộc tổ chức Conexiones Terramar (Mexico) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi chứng kiến hành vi này là vào tháng 12/2021. Động năng từ cú va chạm mạnh đến mức kinh ngạc. Nhìn một con thú săn mồi lao vào cá khổng lồ với tốc độ đó thật sự nghẹt thở".

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Cảnh cắt từ video ghi lại khoảnh khắc cá voi sát thủ lao thẳng vào cá mặt trăng khổng lồ, khiến con mồi vỡ vụn ngay khi va chạm. (Nguồn: creaturesofbaja/Instagram)

Hành vi này sau đó tiếp tục được ghi nhận thêm ít nhất hai lần vào năm 2024 và 2025. Việc này cho phép các nhà khoa học phân tích chi tiết và công bố công trình trên tạp chí Frontiers in Ethology.

Diễn biến của các vụ việc đều tuân theo một kịch bản phối hợp nhịp nhàng. Khi đàn cá voi sát thủ tiếp cận con cá mặt trăng đuôi nhọn (Masturus lanceolatus), một con trong đàn sẽ giữ chặt để khống chế con mồi. Con cá voi thứ hai lùi ra xa lấy đà, rồi lao hết tốc lực tông thẳng khiến con mồi nát vụn.

Sự việc thứ hai được ghi nhận vào ngày 7/9/2025. (Nguồn: creaturesofbaja/Instagram)

Tại sao cá voi sát thủ lại tốn nhiều năng lượng để đập nát một con mồi không có khả năng chống trả?

Câu trả lời nằm ở cấu tạo cơ thể kỳ dị của cá mặt trăng. Dù chậm chạp và dễ bắt, lớp da của cá mặt trăng lại là một lớp giáp collagen cực kỳ dày, dai và ngấm nước, rất khó có thể xé rách bằng răng theo cách thông thường.

Nhà nghiên cứu Higuera Rivas giải thích, thay vì dùng lực kéo để xé, cá voi sát thủ tận dụng động năng khổng lồ. Một con đóng vai trò làm đe giữ cố định con mồi, con còn lại biến thân hình nặng hàng tấn thành một đầu đạn tốc độ cao. Cú va chạm mạnh sẽ đập tan cấu trúc collagen cứng chắc thành những mảnh nhỏ vừa miệng."

Sau khi con mồi bị xé nhỏ, các cá thể trẻ trong đàn sẽ tiến vào và thoải mái thưởng thức.

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Cá voi sát thủ nổi tiếng là những kẻ săn mồi thông minh và tàn nhẫn trên đại dương. (Ảnh: Unsplash/CC0 Public Domain)

Bên cạnh mục đích chế biến thức ăn, các nhà khoa học nhận định hành vi này còn mang hai mục đích quan trọng: huấn luyện cá voi con và tăng cường liên kết xã hội.

Chiến thuật "giữ và húc" này gia nhập danh sách các truyền thống săn mồi độc đáo theo vùng miền được truyền qua nhiều thế hệ cá voi sát thủ. Phát hiện một lần nữa chứng minh trí thông minh vượt trội và khả năng sáng tạo không ngừng của loài sinh vật biển này.

Tổng hợp
#cá voi sát thủ #săn mồi #cá mặt trăng #động năng #đại dương #khoa học biển

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