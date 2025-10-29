Triều Tiên phóng thử tên lửa trước thềm ông Trump thăm Hàn Quốc

Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển đến đất liền trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển đến đất liền hôm 28/10, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), họ phát hiện vụ phóng tên lửa lúc 15h chiều 28/10, cho biết thêm rằng các thông số kỹ thuật chi tiết đang được các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ phân tích.

"Quân đội Hàn Quốc đang duy trì tư thế sẵn sàng hoàn toàn để ứng phó mạnh mẽ với mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên, đồng thời theo dõi chặt chẽ các động thái khác nhau của Triều Tiên trong tư thế phòng thủ kết hợp vững chắc với Mỹ", thông cáo của JCS cho biết.

Bức ảnh này do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 29/10/2025 cho thấy Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA/Yonhap.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu, đã được bắn theo phương thẳng đứng và bay trong hơn 7.800 giây theo một lộ trình định sẵn trên biển Hoàng Hải để phá hủy mục tiêu. Triều Tiên không tiết lộ thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả khoảng cách bay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không giám sát vụ phóng thử. Các phương tiện truyền thông nhà nước, trong đó có tờ Rodong Sinmun, không đưa tin về vụ phóng tên lửa mới nhất này.

Ông Pak Jong Chon, Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Triều Tiên đã đạt được thành công quan trọng trong việc đưa lực lượng hạt nhân của nước này vào "cơ sở thực tế". Ông kêu gọi cần phải liên tục nâng cấp khả năng chiến đấu của Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa mới nhất đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trong vòng 5 tháng.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi ông chủ Nhà Trắng đến Hàn Quốc từ ngày 29-30/10 để dự hội nghị APEC. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa phản hồi đề xuất này.

