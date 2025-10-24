Hé lộ thời điểm Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

RT đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 23/10 thông báo, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến công du Châu Á.

"Tổng thống Trump sẽ khởi hành đến Malaysia và Hàn Quốc, nơi ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 30/10 tới, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nội dung cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNP/Bloomberg.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang leo thang. Tuần trước, Tổng thống Trump dọa sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 - đánh dấu sự leo thang căng thẳng mạnh mẽ sau quyết định của Bắc Kinh về việc áp dụng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm chặt chẽ hơn.

Chính sách mới của Bắc Kinh không nhắm trực tiếp vào Mỹ, nhưng các công ty công nghệ cao của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp đất hiếm của Trung Quốc.

Cách đây vài tuần, Tổng thống Trump đã nói rằng ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC, nhưng ông không công bố ngày cụ thể. Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng hủy bỏ hoàn toàn cuộc gặp khi Trung Quốc quyết định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Sau đó, vào ngày 22/10, Tổng thống Trump nói rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đạt được thỏa thuận về mọi vấn đề, từ thương mại đến năng lượng hạt nhân. Ông cũng cho biết có kế hoạch giải quyết vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga.

Cuộc gặp tại Hàn Quốc sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Họ đã điện đàm ít nhất 3 lần trong năm nay, nhưng lần gặp mặt trực tiếp gần đây nhất là vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

