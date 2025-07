Xử phạt nhóm thanh niên lái xe độ pô, tháo biển ở Hải Phòng

Ngày 31/7/2025, Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử lý nhóm nam nữ thanh niên điều khiển xe máy, xe máy điện, xe “độ”, tháo biển số xe, không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm thanh niên gồm 9 người đèo nhau trên 4 xe máy, xe máy điện không đội mũ, giấy tờ xe.

Cụ thể, tối 30/7, tiếp tục thực hiện kế hoạch 870/KH-CATP ngày 7/7/2025 của Giám đốc CATP về phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản..., trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến tỉnh lộ 354 thuộc địa bàn Khu 2, Tổ công tác HP22- Công an xã Tiên Lãng đã phát hiện một số đối tượng cả nam và nữ có hành vi như: điều khiển xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ, không có giấy tờ xe, thậm chí có xe cải tạo kết cấu (độ pô, độ máy, tháo BKS).

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện đưa người, phương tiện về trụ sở công an làm rõ lai lịch các đối tượng gồm: B. Đ. Ph., sinh 2010; V. V. Tr., sinh 2000, V. V. D., sinh 2009; Ng. M. Th., sinh 2008; L. Tr. K. A., sinh 2010 cùng xã Tân Minh; Đ. V. A., sinh 2008 và Đ. T. Đ. sinh 2009, cùng trú xã Tiên Minh và Ph. Tr. A, sinh 2007, Ph. T. Ph., sinh 2012 cùng trú Khu 1, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Tổ công tác Công an xã Tiên Lãng đưa các đối tượng về trụ sở Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tạm giữ 4 xe máy các loại. Trước đó, Tổ công tác HP22 - Công an xã Tiên Lãng tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trên địa bàn đã phát hiện một số đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm chở người ngồi sau không đội mũ, không xuất trình giấy tờ xe thậm chí chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô...Tổ công tác đưa về trụ sở xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

