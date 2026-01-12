Patê Cột Đèn truyền thống Hải Phòng không liên quan Đồ hộp Hạ Long

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng vừa có văn bản gửi UBND phường Lê Chân và các cơ quan báo chí, truyền thông về thương hiệu Patê Cột đèn Hải Phòng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, những ngày qua, sự việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn “Pate Cột Đèn Hải Phòng”.

Patê Cột Đèn truyền thống không liên quan sản phẩm của đồ hộp Hạ Long

Đáng chú ý, tên gọi pate Cột Đèn Hải Phòng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trùng với sản phẩm pate truyền thống nổi tiếng của thành phố, gắn với thương hiệu Foodtour Hải Phòng, do các hộ kinh doanh ở chợ Cột Đèn, phường Lê Chân bán từ nhiều năm nay.

Việc này đã gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh du lịch thành phố Hải Phòng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, trên thực tế, hai sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Pate truyền thống nổi tiếng chợ Cột Đèn được người dân và du khách lựa chọn mỗi khi đến với Hải Phòng, là một trong những đặc sản mang thương hiệu thành phố. Khác với dòng sản phẩm pate đóng hộp của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (được sản xuất công nghiệp, đóng lon thiếc nhỏ, có thời hạn bảo quản dài và phân phối rộng khắp các siêu thị toàn quốc), Pate Cột Đèn truyền thống là pate tươi, có độ béo ngậy đặc trưng của mỡ phần tan chảy, mùi thơm của gan và tỏi phi, thường có hạn sử dụng ngắn, cần được bảo quản lạnh để giữ trọn vị nguyên bản. Thức quà đặc sản này được chế biến từ các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân, chủ yếu bày bán tại khu vực chợ Cột Đèn và các tuyến phố lân cận (Hàng Kênh, Nguyễn Công Trứ...).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đề nghị UBND phường Lê Chân và các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tránh nhầm lẫn, ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm đặc sản truyền thống của người dân và thương hiệu Foodtour Hải Phòng.

Trước đó, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Hải Phòng.

Ông Trương Sỹ Toàn bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng bị bắt còn có 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980), Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979), nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974) nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Các đối tượng này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Vụ việc trên được phanh phui ngày 8/9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tà lợn Châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can.

Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.