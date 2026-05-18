Trẻ bị đau chân sau sốt cao do biến chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi 8 tuổi bị tiêu cơ vân kèm cúm B sau nhiều ngày sốt cao.

Theo người nhà, khoảng 3 ngày trước nhập viện, trẻ sốt cao tới 39,5 độ C, sốt từng cơn kèm ho húng hắng. Gia đình tự cho trẻ dùng thuốc hạ sốt tại nhà. Tuy nhiên sau đó, trẻ xuất hiện đau nhức hai cẳng chân, đi lại khó khăn nên được đưa đến cơ sở y tế thăm khám.

Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số Creatine Kinase (CK) tăng cao tới 1.466,8 U/L, test nhanh cúm B dương tính.

Bệnh nhi được chẩn đoán tiêu cơ vân kèm cúm B và nhanh chóng điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau 1 ngày điều trị, trẻ đã có thể đi lại. Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi hết sốt, hết đau chân, vận động bình thường và được xuất viện.

BSCKI Nguyễn Văn Huynh, Phó Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, tiêu cơ vân là tình trạng tổn thương cơ khiến các chất bên trong tế bào cơ giải phóng vào máu, có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Không chỉ xuất hiện sau nhiễm cúm, tiêu cơ vân còn có thể xảy ra ở trẻ vận động quá sức.

Mới đây, Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cũng tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi nhập viện trong tình trạng đau cơ hai đùi, hạn chế vận động sau hoạt động gắng sức.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men cơ CK tăng rất cao, lên tới 102.000 UI; men gan tăng gần 1.000 UI và xuất hiện hồng cầu vi thể trong nước tiểu. Bệnh nhi được chẩn đoán tiêu cơ vân cấp.

BSCKI Thạch Thị Miên, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, nhờ phát hiện sớm, theo dõi sát và xử trí tích cực, bệnh nhi đã được điều trị thành công và xuất viện sau 7 ngày.

Điều dưỡng Phạm Thị Oanh, Khoa Cơ Xương Khớp- BVTWQĐ 108 phân tích, nguyên nhân gây tiêu cơ vân khá đa dạng, bao gồm: Chấn thương nặng, điện giật, bỏng nhiệt mức độ nặng, sét đánh…; Vận động quá sức, luyện tập cường độ cao đột ngột; Chấn thương cơ, va đập mạnh; Sốt cao, co giật kéo dài; Nhiễm virus, vi khuẩn; Mất nước kéo dài hoặc sốc nhiệt...

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ có những biểu hiện như: Sốt cao kéo dài; Đau cơ, đau chân bất thường; Đi lại khó khăn hoặc không đi được; Mệt nhiều, quấy khóc; Nước tiểu sẫm màu...

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, trẻ cần được đưa tới cơ sở y tế để làm xét nghiệm và điều trị sớm nhằm phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Tiêu cơ vân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây biến chứng:

- Có thể gây suy thận cấp do myoglobin làm tổn thương ống thận

- Gây rối loạn điện giải, đặc biệt tăng kali máu dẫn tới rối loạn nhịp tim.

- Trường hợp nặng có thể gây sốc, suy đa tạng.

Đối với trường hợp tiêu cơ vân nhẹ không có biến chứng, bệnh nhân cần được uống nhiều nước và theo dõi sát các biến chứng.

Trường hợp tiêu cơ vân nặng, có biến chứng suy thận cấp, mất nước, toan chuyển hóa thì bắt buộc phải nhập viện để điều trị càng sớm càng tốt.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt: