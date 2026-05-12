Người đàn ông bị biến dạng dương vật do tự ý bơm silicon

Bệnh viện Quân y 175 điều trị thành công cho bệnh nhân biến dạng do tự ý bơm silicon, cảnh báo về tác hại nguy hiểm của chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Hạo Nhiên

Ngày 12/5, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho một trường hợp biến chứng nghiêm trọng do tự ý bơm silicon lỏng vào dương vật.

Trước đó, bệnh nhân L. V. H (40 tuổi) nhập viện trong tình trạng dương vật biến dạng nghiêm trọng, đau đớn khi cương.

Theo lời bệnh nhân, do tin vào lời truyền miệng từ bạn bè, anh đã tự bơm silicon lỏng vào cơ quan sinh dục cách đây 3-4 năm với mong muốn cải thiện kích thước và tăng khoái cảm. Tuy nhiên, thay vì đạt được mục đích thẩm mỹ, anh phải chịu tình trạng đau tức kéo dài, dương vật biến dạng và xuất hiện rối loạn cương dương.

Sức khởe bệnh nhân đã ổn định sau phẫu thuật.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối tổn thương bao quanh chu vi dương vật với độ dày khoảng 3–4 mm, vị trí rộng nhất lên đến 3 cm. Lượng silicon đã bị "tổ chức hóa" bám chặt và hòa lẫn hoàn toàn với các lớp da cũng như mô dưới da.

BS Vũ Thái Hoàng - Khoa Nam học, Bệnh viện Quân y 175, cho biết, do silicon đã "tổ chức hóa" và đã bám chặt, hòa lẫn cùng các lớp da và mô dưới da nên việc bóc tách rất phức tạp. Ê-kíp phẫu thuật đã buộc phải cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương bị xơ hóa. Sau đó, tạo hình lại bằng vạt da để bù đắp phần thiếu hụt, nhằm khôi phục tối đa hình dạng và chức năng cho bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc tự ý sử dụng các chất làm đầy không rõ nguồn gốc, đặc biệt là silicon lỏng để tiêm vào cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe. Silicon lỏng tuyệt đối không được phép sử dụng trong các thủ thuật tăng kích thước cơ quan sinh dục do có thể gây viêm nhiễm, xơ hóa, biến dạng mô và để lại di chứng vĩnh viễn.

