Vô tình làm vỡ tổ ong vò vẽ, người đàn ông bị ong đốt hơn 100 vết

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân bị suy đa tạng nguy kịch do ong vò vẽ đốt hơn 100 vết.

Bệnh nhân Chu Văn M. (45 tuổi) được chuyển đến bệnh viện ngày 04/11/2025 trong tình trạng toàn thân sưng nề, tức ngực, khó thở, nghi sốc phản vệ nặng sau khi bị ong tấn công.

Trước đó, trong khi dọn dẹp sân thượng, bệnh nhân vô tình làm vỡ tổ ong vò vẽ và bị hàng trăm con ong đốt. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Anh Quất, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nặng.

Bệnh nhân sốc phản vệ suy đa tạng vì ong đốt - Ảnh BVCC

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt, theo dõi suy đa tạng, tiêu cơ vân cấp. Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai phác đồ điều trị sốc phản vệ của Bộ Y tế, bao gồm: Bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, giảm đau, chống viêm, sử dụng thuốc kháng histamin và các biện pháp hồi sức tích cực.

Đến sáng 5/11, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số CK trong máu tăng gấp 160 lần, men gan cao hơn 40 lần so với bình thường, biểu hiện tiêu cơ vân cấp và suy đa tạng tiến triển, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu hấp phụ kết hợp lọc máu liên tục để loại bỏ độc chất và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định, tiểu tốt, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường. Ngày 11/11/2025, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bác sĩ CKII Ngọc Văn Lơ, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: “Trường hợp này nếu không được xử trí và chuyển tuyến kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị ong đốt, đặc biệt khi có nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt, khó thở, sưng nề toàn thân. Cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời”.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc - Ảnh BVCC

Cũng theo thống kê của Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, từ đầu tháng 11 đến nay, khoa đã tiếp nhận điều trị 11 trường hợp ngộ độc, 10 ca rắn cắn và 2 ca bị ong đốt. Các bệnh nhân đều được cấp cứu kịp thời, trong đó nhiều ca nặng đã qua cơn nguy kịch nhờ sự phối hợp chuyên môn nhịp nhàng giữa các bác sĩ và điều dưỡng trong khoa.