Ong vò vẽ chui sâu vào tai, người đàn ông nhập viện cấp cứu

Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã nội soi, gắp thành công con ong vò vẽ dài gần 2cm ra khỏi tai người bệnh.

Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi nam bệnh nhân 56 tuổi, trú tại huyện Phù Ninh (Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng ôm tai đau đớn, hoảng loạn vì nghi có côn trùng bay vào tai.

Theo người bệnh, trên đường đi làm về, ông bất ngờ cảm thấy có vật lạ bay thẳng vào tai phải. Ngay sau đó xuất hiện tiếng vo ve liên tục kèm cơn đau buốt dữ dội khiến ông choáng váng, chóng mặt và mất bình tĩnh.

Qua thăm khám và nội soi tai, các bác sĩ phát hiện một con côn trùng còn sống nằm sâu trong ống tai phải của người bệnh. Sau ít phút xử trí, ê-kíp đã gắp thành công dị vật là một con ong vò vẽ dài gần 2cm ra ngoài.

Sau thủ thuật, người bệnh hết đau, tinh thần ổn định và không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng trong ống tai.

Bác sĩ Nguyễn Thành Luân đang thăm khám cho người bệnh tại khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Luân, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, khi lọt vào ống tai, côn trùng có thể liên tục cử động, cào xước thành ống tai hoặc màng nhĩ, gây đau nhức dữ dội, ù tai, chảy máu tai, giảm thính lực. Trường hợp xử trí không đúng cách còn có nguy cơ làm dị vật chui sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ có dị vật hoặc côn trùng bay vào tai, người dân tuyệt đối không dùng tăm bông, nhíp hay vật cứng để tự lấy ra. Người bệnh cần giữ bình tĩnh, hạn chế lắc đầu, ngoáy tai vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, làm rách ống tai hoặc thủng màng nhĩ. Nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được xử trí an toàn.

Con ong được lấy ra - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo côn trùng chui vào tai:

- Đau nhói hoặc đau buốt trong tai đột ngột.

- Nghe tiếng vo ve, tiếng động lạ trong tai.

- Ù tai, giảm thính lực tạm thời

- Chóng mặt, buồn nôn.

- Chảy máu hoặc dịch tai.

- Cảm giác có vật chuyển động trong ống tai.

Các bác sĩ cho biết, dị vật tai, đặc biệt là côn trùng sống, nếu không được xử trí kịp thời có thể gây viêm ống tai, tổn thương màng nhĩ, nhiễm trùng và ảnh hưởng sức nghe về lâu dài.

Theo các bác sĩ Tai Mũi Họng, nguy cơ côn trùng bay vào tai thường tăng cao vào mùa hè, khi đi ngoài trời vào ban đêm hoặc làm việc ở khu vực nhiều cây cối, ao hồ. Để phòng tránh, người dân nên:

Hạn chế đi dưới khu vực nhiều côn trùng vào buổi tối.

Đội mũ bảo hiểm có kính chắn hoặc dùng khẩu trang, mũ che tai khi đi đường xa

Không ngủ dưới ánh đèn sáng khi cửa mở, đặc biệt ở vùng nông thôn

Giữ vệ sinh môi trường sống, tránh để côn trùng sinh sôi trong nhà

Với trẻ nhỏ, cần ngủ màn và tránh để trẻ chơi ở nơi có nhiều ong, kiến, côn trùng bay

Dấu hiệu cần đi cấp cứu ngay

Đau tai dữ dội, tăng nhanh

Chảy máu tai

Ù tai, giảm thính lực rõ rệt

Chóng mặt, buồn nôn

Dị vật mắc lâu không lấy ra được

Trẻ nhỏ quấy khóc, ôm tai liên tục

(Nguồn: Nhân Dân)
