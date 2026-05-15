Nguy cơ tắc đường thở từ thói quen nhai đá lạnh sau khi đi nắng

Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.T. (66 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng khó thở nghiêm trọng, nguy cơ suy hô hấp cấp.

Theo người nhà, ông T. có thói quen nhai đá viên và uống nước đá lạnh ngay sau khi đi đánh bóng hoặc từ ngoài trời nắng trở về. Hai ngày trước nhập viện, ông xuất hiện đau họng, đau amidan kèm sốt cao. Chỉ sau một ngày, bệnh diễn tiến nhanh với biểu hiện khó nuốt, khó thở tăng dần nên được đưa đi cấp cứu.

BS Trịnh Thùy Liên cho biết, bệnh nhân nhập viện với niêm mạc họng viêm đỏ, lưỡi gà phù nề, thành bên họng bị khối áp xe đẩy phồng. Tình trạng viêm lan rộng toàn bộ thanh quản, đặc biệt nắp thanh thiệt phù nề nghiêm trọng khiến khe thở bị chít hẹp gần như hoàn toàn.

Tình trạng viêm lan rộng gây bít tắc đường thở của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân nhiễm trùng nặng với số lượng bạch cầu tăng cao, chỉ số CRP tăng lên 55,1 mg/L. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phát hiện ổ áp xe quanh amidan trái kích thước 16x41 mm kèm tổn thương vôi hóa gây hẹp vùng hầu họng và đường thở. Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe quanh amidan trái thể dưới và viêm phù nề thanh thiệt cấp.

Theo BS Trịnh Thùy Liên, đây là ca bệnh đặc biệt nguy hiểm do bệnh nhân lớn tuổi, ổ áp xe nằm ở vị trí khó tiếp cận và đường thở đã hẹp nghiêm trọng. Quá trình gây mê đặt nội khí quản đối mặt nguy cơ thất bại cao, thậm chí có thể phải mở khí quản cấp cứu nếu không kiểm soát được đường thở.

Rất may, ê-kíp đã đặt nội khí quản thành công và tiến hành chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe kịp thời. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cảnh báo, khi cơ thể vừa vận động mạnh hoặc đi ngoài trời nắng, vùng họng đang ở trạng thái nóng và sung huyết, việc uống nước đá lạnh hoặc nhai đá ngay lập tức tạo ra sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến niêm mạc họng bị kích thích mạnh, giảm sức đề kháng tại chỗ và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Thói quen này nếu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ viêm họng cấp, viêm amidan tái phát, ap xe quanh amidan, Viêm thanh quản, Tổn thương răng và men răng...

Đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc viêm amidan mạn tính, biến chứng có thể tiến triển nhanh và nguy hiểm hơn. Vì vậy, mọi người nên hạn chế nhai đá viên thường xuyên; Điều trị dứt điểm viêm amidan mạn tính nếu có.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau họng kéo dài, sốt cao, nuốt đau, nói khó, khó thở hoặc khàn tiếng để tránh nguy cơ tắc đường thở nguy hiểm.

Bác sĩ thực hiện nội soi họng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo áp xe quanh amidan cần đi viện sớm

- Đau họng dữ dội, thường đau một bên;

- Sốt cao, mệt mỏi;

- Nuốt đau, khó nuốt;

- Nói giọng ngậm hột thị;

- Hơi thở hôi;

- Há miệng khó;

- Khó thở, thở rít;

- Chảy nhiều nước bọt do không nuốt được;

