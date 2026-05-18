Khớp gối 'đóng băng', đau như cực hình vì thoái hóa

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa thay khớp gối nhân tạo loại bỏ nỗi đau như cực hình cho người đàn ông 70 tuổi ở Tây Ninh gần như mất khả năng đi lại vì thoái hóa khớp gối nặng.

Ám ảnh đau, mỗi cử động đều như cực hình

Ông N.N.N (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại quãng thời gian sống chung với những cơn đau do thoái hóa khớp gối. Đau đến mức không thể chịu nổi, mỗi cử động đều như cực hình, ngay đến việc co hay duỗi chân cũng không làm được.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tới lúc đau không chịu nổi, ông mới tới bệnh viện. Sau khi thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ xác định khớp gối phải của người bệnh đã thoái hóa nặng. Đây là tình trạng lớp sụn khớp bị bào mòn theo thời gian, làm mất lớp đệm bảo vệ giữa các đầu xương. Khi đó, xương cọ xát trực tiếp vào nhau gây đau, viêm và hạn chế vận động.

BS.CKII Triệu Anh Đức, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết, người bệnh đã ở giai đoạn thoái hóa nặng nên các phương pháp điều trị nội khoa hầu như không còn hiệu quả. Hơn nữa, người bệnh tuổi cao, đồng thời có nhiều bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch và bệnh thận mạn nên việc điều trị cần được tính toán kỹ lưỡng.

Sau hội chẩn giữa các chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo nhằm giúp người bệnh giảm đau và phục hồi khả năng vận động.

Ê-kíp phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, thay khớp gối là phương pháp điều trị hiệu quả đối với những trường hợp thoái hóa nặng, khi khớp đã biến dạng hoặc mất chức năng vận động.

Sau hơn một giờ, ca mổ diễn ra thành công. Sau mổ, người bệnh được chăm sóc hậu phẫu tích cực tại khoa Chấn thương Chỉnh hình. Chỉ sau 2–3 ngày, bệnh nhân đã bắt đầu tập vận động.

Hiện tại, ông đã có thể đi lại với bước chân vững vàng hơn, cơn đau giảm rõ rệt.

Bác sĩ hướng dẫn người bệnh tập đi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Xu hướng gia tăng và trẻ hóa thoái hóa khớp gối, cần nhận biết sớm

Theo các chuyên gia cơ xương khớp, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý phổ biến nhất hiện nay. Bệnh không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Thống kê cho thấy khoảng 20% dân số thế giới mắc thoái hóa khớp gối; ở nhóm trên 65 tuổi, tỷ lệ này có thể lên tới 60%.

Đáng chú ý, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa do ít vận động, thừa cân béo phì, lao động sai tư thế hoặc chấn thương trong sinh hoạt và thể thao.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi khám sớm khi xuất hiện những dấu hiệu như:

- Đau vùng trước hoặc mặt trong khớp gối, đau tăng khi đi lại hoặc chuyển tư thế.

- Cứng khớp, khó co duỗi sau thời gian ngồi hoặc nằm lâu.

- Khớp gối sưng, vận động kém linh hoạt.

- Có tiếng lạo xạo khi cử động khớp.

- Chân biến dạng kiểu vòng kiềng (chữ O) hoặc chân chữ X.

- Đi lại khó khăn, giảm khả năng vận động.

Nếu không điều trị kịp thời, thoái hóa khớp gối có thể dẫn đến: Biến dạng khớp, lệch trục chi dưới; Mất khả năng đi lại, tăng nguy cơ tàn phế; Đau kéo dài gây mất ngủ, suy giảm chất lượng sống; Teo cơ do hạn chế vận động; Tăng nguy cơ té ngã, gãy xương ở người cao tuổi; Phụ thuộc người thân trong sinh hoạt hằng ngày; Ảnh hưởng tim mạch, hô hấp do ít vận động kéo dài...

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội yêu cầu mọi khu dân cư mới phải có đất xây dựng trường, bệnh viện: