Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Khớp gối 'đóng băng', đau như cực hình vì thoái hóa

Đau kéo dài, không thể co duỗi chân vì thoái hóa khớp gối nặng, người bệnh phải đã được phẫu thuật thay khớp để phục hồi vận động

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa thay khớp gối nhân tạo loại bỏ nỗi đau như cực hình cho người đàn ông 70 tuổi ở Tây Ninh gần như mất khả năng đi lại vì thoái hóa khớp gối nặng.

Ám ảnh đau, mỗi cử động đều như cực hình

Ông N.N.N (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại quãng thời gian sống chung với những cơn đau do thoái hóa khớp gối. Đau đến mức không thể chịu nổi, mỗi cử động đều như cực hình, ngay đến việc co hay duỗi chân cũng không làm được.

khop-goi.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tới lúc đau không chịu nổi, ông mới tới bệnh viện. Sau khi thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ xác định khớp gối phải của người bệnh đã thoái hóa nặng. Đây là tình trạng lớp sụn khớp bị bào mòn theo thời gian, làm mất lớp đệm bảo vệ giữa các đầu xương. Khi đó, xương cọ xát trực tiếp vào nhau gây đau, viêm và hạn chế vận động.

BS.CKII Triệu Anh Đức, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết, người bệnh đã ở giai đoạn thoái hóa nặng nên các phương pháp điều trị nội khoa hầu như không còn hiệu quả. Hơn nữa, người bệnh tuổi cao, đồng thời có nhiều bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch và bệnh thận mạn nên việc điều trị cần được tính toán kỹ lưỡng.

Sau hội chẩn giữa các chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo nhằm giúp người bệnh giảm đau và phục hồi khả năng vận động.

khop-goi-dong-bang.jpg
Ê-kíp phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, thay khớp gối là phương pháp điều trị hiệu quả đối với những trường hợp thoái hóa nặng, khi khớp đã biến dạng hoặc mất chức năng vận động.

Sau hơn một giờ, ca mổ diễn ra thành công. Sau mổ, người bệnh được chăm sóc hậu phẫu tích cực tại khoa Chấn thương Chỉnh hình. Chỉ sau 2–3 ngày, bệnh nhân đã bắt đầu tập vận động.

Hiện tại, ông đã có thể đi lại với bước chân vững vàng hơn, cơn đau giảm rõ rệt.

khop-goi-1.jpg
Bác sĩ hướng dẫn người bệnh tập đi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Xu hướng gia tăng và trẻ hóa thoái hóa khớp gối, cần nhận biết sớm

Theo các chuyên gia cơ xương khớp, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý phổ biến nhất hiện nay. Bệnh không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Thống kê cho thấy khoảng 20% dân số thế giới mắc thoái hóa khớp gối; ở nhóm trên 65 tuổi, tỷ lệ này có thể lên tới 60%.

Đáng chú ý, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa do ít vận động, thừa cân béo phì, lao động sai tư thế hoặc chấn thương trong sinh hoạt và thể thao.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi khám sớm khi xuất hiện những dấu hiệu như:

- Đau vùng trước hoặc mặt trong khớp gối, đau tăng khi đi lại hoặc chuyển tư thế.

- Cứng khớp, khó co duỗi sau thời gian ngồi hoặc nằm lâu.

- Khớp gối sưng, vận động kém linh hoạt.

- Có tiếng lạo xạo khi cử động khớp.

- Chân biến dạng kiểu vòng kiềng (chữ O) hoặc chân chữ X.

- Đi lại khó khăn, giảm khả năng vận động.

Nếu không điều trị kịp thời, thoái hóa khớp gối có thể dẫn đến: Biến dạng khớp, lệch trục chi dưới; Mất khả năng đi lại, tăng nguy cơ tàn phế; Đau kéo dài gây mất ngủ, suy giảm chất lượng sống; Teo cơ do hạn chế vận động; Tăng nguy cơ té ngã, gãy xương ở người cao tuổi; Phụ thuộc người thân trong sinh hoạt hằng ngày; Ảnh hưởng tim mạch, hô hấp do ít vận động kéo dài...

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội yêu cầu mọi khu dân cư mới phải có đất xây dựng trường, bệnh viện:

#Thoái hóa khớp gối trẻ hóa #Phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo #Điều trị sớm bệnh khớp gối #Tác động của thoái hóa khớp gối #Triệu chứng và dấu hiệu bệnh khớp #Nguy cơ biến dạng và tàn phế

Bài liên quan

Sống Khỏe

Học sinh lớp 10 chơi bóng rổ rách sụn chêm, đứt dây chằng chéo trước

Đây là lời cảnh báo về chấn thương thể thao ở tuổi học đường. Cần trang bị kiến thức để phòng ngừa.

Tiếp đất và xoay gối đột ngột gây chấn thương nặng

Một nam sinh lớp 10 nhập viện sau cú bật nhảy – tiếp đất sai tư thế khi chơi bóng rổ, được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước (ACL) và rách sụn chêm gối. Em đã được phẫu thuật và phục hồi thành công tại Bệnh viện 19-8.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thói quen giúp bảo vệ khớp gối, tránh nguy cơ thoái hóa, chấn thương

Duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện đều đặn, lựa chọn giày dép phù hợp và chú ý tư thế để bảo vệ khớp gối khỏi tổn thương, thoái hóa.

Đau đầu gối là triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi. Nó có thể bắt đầu đột ngột hoặc âm ỉ, thường là sau một chấn thương... Những thói quen hàng ngày có thể giúp bảo vệ khớp gối, giảm nguy cơ thoái hóa khi về già.

Thường xuyên rèn luyện các cơ phía trước chân

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới